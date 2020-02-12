《談國論企－黎偉成》降市息復產減稅抗疫重拳保經濟

《談國論企》中國國務院的多個部委於２０２０年２月１１日，聯手以逆回購、促企業復工

復產和緩稅收等多重措施，乃全力抗新型肺炎疫症，同時亦穩經濟保民生的政策，但我看策略在

快步中要審慎評估、小心為之，要穩中有進，才能夠取得齊步達預期佳效之標。



＊必需降準減商業銀行成本支持長貸＊



國務院三部委於２月１１日的最新措施，乃落實國務院五個財經金融部委於１月３０日聯合

發出的《關於進一步強化金融支援防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》的工作任務，最惹人

注目的是（一）「保持銀行同業流動性合理充裕」作為第一條任務，該為穩經濟重中之重。中國

人民銀行迅於公開市場積極操作：（１）２月１１日以利率招標的方式進行１０００億元７天期

逆回購操作，連同對上一日即１０日展開分別７０００億元７天期和２０００億元１４天期的操

作，兩日涉資合共３８００億元，是為連續第二日恢復逆回購的行動；而（２）人行於上周通過

逆回購投放１﹒７萬億元，和２月１０日採取同樣行動涉９０００億元，作為對沖公開市場逆回

購到期等因素的影響，以維護銀行體系流動性合理充裕。

需要指出者，為央行在公開市場通過逆回購投放，所涉及的是７天期及１４天期，故上海銀

行間同業拆放利率ＳＨＩＢＯＲ息率下調最大的是１、２周及隔晚息，非中長期的資金利率，由

是法定存款準備金率（Ｒａｔｉｏ ｏｆ Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ）的下調

，很有必要，理由是此舉讓商業銀行可以把相對較多的所接受存款，動用作貸款，即降準１％便

使銀行多貸款％，變相使資金成本得以降低，和加大信貸的能力。

尤其是商業銀行得按《通知》，要執行多項任務：適當調降貸款利率、減免手續費、完善續

貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，提高更優惠的高效金融服務，都需要中長期的

相對較低資金成本的支持，降準逼在眉睫！否則商業銀行的收益有可能會受困甚至受損，亦有可

能不易貫徹落實央行的政策。

和（二）國務稅務總局於２月１１日發布《關於充分發揮稅收職能作助力打贏疫情防控阻擊

戰若干措施的通知》，提出會積極調整稅收管理措施，重點在於：（ｉ）幫助受疫情影響的企業

紓困解難；（ｉｉ）在延長２月份申報納稅期限的基礎上，對受疫情影響的申報仍有困難的納稅

人，可依法申請進一步延期；（ｉｉｉ）疫情嚴重地區，對繳納車輛購置稅等按次申報納稅的納

稅人、扣繳義務人，因疫情原因不能按規定期限辦理納稅申報的，可以申辦。此法合理，即使稅

收有延誤，但政府的財政相當豐厚，稅局影響有限。

反而相當惹人注目的，是（三）國務院聯防聯控機制在同日的２月１１日舉行的記者會，國

家衛健委、發改委、人社部等在交代防疫及復工問題上，所提出的重點，在於：（Ｉ）除湖北省

外，其他省區市逐漸復工，而「有關部門將嚴格制止以審批等方式，限制企業復工復產」，是屬

有區別性的全國性強制性復工復產命令。此非「過份」，我之解讀為（ｉ）已公布的資料顯示，

境內特別是以武漢市為主的河北省的確診者，增加的數目，有所放慢，似乎意味抗疫政策和行動

，顯然取得初步的預期成效。



＊復工復產須打擊政企單位胡作妄舉＊



更重要的是（ｉｉ）中國絕對不可能長期受困疫症，亦不可能在疫症完完全全消滅之後，才

恢復工商服務等行業的正常經營運作，故國務院復工復產之舉，可以接受，特別是：「如企業在

復工後發現確診患者，應全面排查密切接觸者，集中隔離１４天」，但「一般情況下不需要關閉

企業」。

我看國務院聯防聯控機制的復工復產指令，是對勁的，但要強化監察，對違令者必須嚴加採

取法律治理，特別是使人患而不幸離世者的劣官惡企嚴之打擊。

中國政府全力抗新型肺炎疫症，同時亦穩經濟保民生的政策，但我看策略在快步中要審慎評

估、小心為之，要穩中有進，才能夠取得齊步達預期佳效之標。《資深財經評論員 黎偉成》（

ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

