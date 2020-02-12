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即市新聞

12/02/2020 09:34

《異動股》香港電視挫一成一，折讓逾一成四先舊後新配股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》香港電視（０１１３７）現價跌１０﹒８２％，報５﹒３６元
；成交約９７４０萬股，涉資５﹒０３億元。股份盤中低見５﹒２３元。
　　香港電視昨日（１１日）協議以先舊後新方式配售９０００萬股，佔公司擴大後股本約９﹒
８８％，配售價每股５﹒１５元，比昨日收市價６﹒０１元折讓１４﹒３１％。集團所得款項淨
額將約為４﹒５３億元，擬用作擴展電子商貿及有關業務及一般營運資金。
　　現時，恆生指數報２７６５３點，升６９點或升０﹒２５％，主板成交６１﹒０４億元。國
企指數報１０８２９點，升２１點或升０﹒２０％。
　　上證綜合指數報２９００點，跌１點或跌０﹒０５％，成交１８６﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７６點，升７點或升０﹒０７％，成交３２１﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港電視（０１１３７）　　　　５﹒３６元　　　跌１０﹒８２％
　　騰訊控股（００７００）　　４０９﹒２０元　　　升　０﹒０５％
　　民航信息（００６９６）　　　１７﹒１６元　　　升　０﹒１２％
　　美團點評（０３６９０）　　　９９﹒９０元　　　升　０﹒７１％
　　金山軟件（０３８８８）　　　２６﹒８５元　　　升　０﹒１９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２１１﹒００元　　　跌　０﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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