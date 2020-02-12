《異動股》香港電視挫一成一，折讓逾一成四先舊後新配股

《經濟通通訊社１２日專訊》香港電視（０１１３７）現價跌１０﹒８２％，報５﹒３６元

；成交約９７４０萬股，涉資５﹒０３億元。股份盤中低見５﹒２３元。

香港電視昨日（１１日）協議以先舊後新方式配售９０００萬股，佔公司擴大後股本約９﹒

８８％，配售價每股５﹒１５元，比昨日收市價６﹒０１元折讓１４﹒３１％。集團所得款項淨

額將約為４﹒５３億元，擬用作擴展電子商貿及有關業務及一般營運資金。

現時，恆生指數報２７６５３點，升６９點或升０﹒２５％，主板成交６１﹒０４億元。國

企指數報１０８２９點，升２１點或升０﹒２０％。

上證綜合指數報２９００點，跌１點或跌０﹒０５％，成交１８６﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１０７７６點，升７點或升０﹒０７％，成交３２１﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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香港電視（０１１３７） ５﹒３６元 跌１０﹒８２％

騰訊控股（００７００） ４０９﹒２０元 升 ０﹒０５％

民航信息（００６９６） １７﹒１６元 升 ０﹒１２％

美團點評（０３６９０） ９９﹒９０元 升 ０﹒７１％

金山軟件（０３８８８） ２６﹒８５元 升 ０﹒１９％

阿里巴巴（０９９８８） ２１１﹒００元 跌 ０﹒５７％

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