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即市新聞

12/02/2020 09:43

《異動股》平安好醫生跌近４％，公司虧損收窄至逾７億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價跌３﹒６％，報７３﹒７元；
成交約１３１萬股，涉資９８７４萬元。股份盤中低見７３﹒１元。
　　平安好醫生公布截至去年１２月底止年度業績，期內虧損收窄至７﹒３４億元人民幣，２０
１８年度則錄得９﹒１２億元人民幣虧損，每股虧損０﹒７３元人民幣，不派息。
　　大行大和對平安好醫生發表研究報告，維持目標價７５元，評級維持跑贏大市。
　　現時，恆生指數報２７６４８點，升６４點或升０﹒２４％，主板成交１０６﹒２９億元。
國企指數報１０８１８點，升９點或升０﹒０９％。
　　上證綜合指數報２８９８點，跌３點或跌０﹒１２％，成交３８３﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７８５點，升１６點或升０﹒１６％，成交６４６﹒２３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　７３﹒７０元　　　跌３﹒６０％
　　阿里健康（００２４１）　　１３﹒３６元　　　跌１﹒６２％
　　威高股份（０１０６６）　　１０﹒４０元　　　升０﹒９７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１９﹒２６元　　　升０﹒９４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒６８元　　　升０﹒６９％

　　藥明生物（０２２６９）　１１４﹒３０元　　　升２﹒７０％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　７﹒５０元　　　升０﹒５４％
　　翰森製藥（０３６９２）　　２６﹒８５元　　　升０﹒５６％
　　百濟神州（０６１６０）　　９９﹒６０元　　　升０﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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