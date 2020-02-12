《異動股》平安好醫生跌近４％，公司虧損收窄至逾７億元

《經濟通通訊社１２日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價跌３﹒６％，報７３﹒７元；

成交約１３１萬股，涉資９８７４萬元。股份盤中低見７３﹒１元。

平安好醫生公布截至去年１２月底止年度業績，期內虧損收窄至７﹒３４億元人民幣，２０

１８年度則錄得９﹒１２億元人民幣虧損，每股虧損０﹒７３元人民幣，不派息。

大行大和對平安好醫生發表研究報告，維持目標價７５元，評級維持跑贏大市。

現時，恆生指數報２７６４８點，升６４點或升０﹒２４％，主板成交１０６﹒２９億元。

國企指數報１０８１８點，升９點或升０﹒０９％。

上證綜合指數報２８９８點，跌３點或跌０﹒１２％，成交３８３﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１０７８５點，升１６點或升０﹒１６％，成交６４６﹒２３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安好醫生（０１８３３） ７３﹒７０元 跌３﹒６０％

阿里健康（００２４１） １３﹒３６元 跌１﹒６２％

威高股份（０１０６６） １０﹒４０元 升０﹒９７％

石藥集團（０１０９３） １９﹒２６元 升０﹒９４％

中生製藥（０１１７７） １１﹒６８元 升０﹒６９％



藥明生物（０２２６９） １１４﹒３０元 升２﹒７０％

華潤醫藥（０３３２０） ７﹒５０元 升０﹒５４％

翰森製藥（０３６９２） ２６﹒８５元 升０﹒５６％

百濟神州（０６１６０） ９９﹒６０元 升０﹒１０％

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（ｕｌ）

