《異動股》平安好醫生跌近４％，公司虧損收窄至逾７億元

《經濟通通訊社１２日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價跌３﹒６％，報７３﹒７元；
成交約１３１萬股，涉資９８７４萬元。股份盤中低見７３﹒１元。
平安好醫生公布截至去年１２月底止年度業績，期內虧損收窄至７﹒３４億元人民幣，２０
１８年度則錄得９﹒１２億元人民幣虧損，每股虧損０﹒７３元人民幣，不派息。
大行大和對平安好醫生發表研究報告，維持目標價７５元，評級維持跑贏大市。
現時，恆生指數報２７６４８點，升６４點或升０﹒２４％，主板成交１０６﹒２９億元。
國企指數報１０８１８點，升９點或升０﹒０９％。
上證綜合指數報２８９８點，跌３點或跌０﹒１２％，成交３８３﹒７２億元人民幣。
深證成份指數報１０７８５點，升１６點或升０﹒１６％，成交６４６﹒２３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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平安好醫生（０１８３３） ７３﹒７０元 跌３﹒６０％
阿里健康（００２４１） １３﹒３６元 跌１﹒６２％
威高股份（０１０６６） １０﹒４０元 升０﹒９７％
石藥集團（０１０９３） １９﹒２６元 升０﹒９４％
中生製藥（０１１７７） １１﹒６８元 升０﹒６９％
藥明生物（０２２６９） １１４﹒３０元 升２﹒７０％
華潤醫藥（０３３２０） ７﹒５０元 升０﹒５４％
翰森製藥（０３６９２） ２６﹒８５元 升０﹒５６％
百濟神州（０６１６０） ９９﹒６０元 升０﹒１０％
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