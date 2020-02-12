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即市新聞

12/02/2020 09:51

《異動股》賭股集體攀升，銀娛升近３％，金沙升近４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升２﹒８４％，報５６﹒１５元
；成交約３２８萬股，涉資１﹒８２億元；另外，金沙中國有限公司（０１９２８）升３﹒５９
％，報４０﹒４５元。
　　早前澳門衛生局表示，將根據未來九天澳門的新冠肺炎確診數目及評估內地情況，再決定是
否如期重開賭場。
　　而澳門日報今日引述澳門治安警行動及通訊處長馬超雄數據指出，１月２７日至２月１０日
，過去十四天共有１８４萬人次出入境，按年下降七成七；入境旅客十八點七萬人次，與去年同
比下降九成。
　　現時，恆生指數報２７７１２點，升１２８點或升０﹒４７％，主板成交１５３﹒０２億元
。國企指數報１０８４０點，升３１點或升０﹒２９％。
　　上證綜合指數報２８９６點，跌４點或跌０﹒１７％，成交５２３﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７７點，升９點或升０﹒０８％，成交９１５﹒３６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　（０００２７）　　５６﹒１５元　　　升２﹒８４％
　　新濠國際　（００２００）　　１７﹒７２元　　　升１﹒７２％
　　澳博控股　（００８８０）　　　９﹒３１元　　　升２﹒５３％
　　永利澳門　（０１１２８）　　１７﹒７２元　　　升２﹒３１％
　　金沙中國　（０１９２８）　　４０﹒４５元　　　升３﹒５９％
　　美高梅中國（０２２８２）　　１１﹒８０元　　　升３﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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