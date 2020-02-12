《異動股》賭股集體攀升，銀娛升近３％，金沙升近４％

《經濟通通訊社１２日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價升２﹒８４％，報５６﹒１５元

；成交約３２８萬股，涉資１﹒８２億元；另外，金沙中國有限公司（０１９２８）升３﹒５９

％，報４０﹒４５元。

早前澳門衛生局表示，將根據未來九天澳門的新冠肺炎確診數目及評估內地情況，再決定是

否如期重開賭場。

而澳門日報今日引述澳門治安警行動及通訊處長馬超雄數據指出，１月２７日至２月１０日

，過去十四天共有１８４萬人次出入境，按年下降七成七；入境旅客十八點七萬人次，與去年同

比下降九成。

現時，恆生指數報２７７１２點，升１２８點或升０﹒４７％，主板成交１５３﹒０２億元

。國企指數報１０８４０點，升３１點或升０﹒２９％。

上證綜合指數報２８９６點，跌４點或跌０﹒１７％，成交５２３﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１０７７７點，升９點或升０﹒０８％，成交９１５﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ５６﹒１５元 升２﹒８４％

新濠國際 （００２００） １７﹒７２元 升１﹒７２％

澳博控股 （００８８０） ９﹒３１元 升２﹒５３％

永利澳門 （０１１２８） １７﹒７２元 升２﹒３１％

金沙中國 （０１９２８） ４０﹒４５元 升３﹒５９％

美高梅中國（０２２８２） １１﹒８０元 升３﹒５１％

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（ｕｌ）

