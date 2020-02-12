《異動股》國壽（０２６２８）升近２％，傳母企年內注資

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升１﹒６５％，報

１９﹒７６元；成交約２４８３萬股，涉資４﹒８５億元。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價３１﹒２６元人民幣，升０﹒７４元人民幣，或升

２﹒４２％，成交２﹒７５億元人民幣，涉及８９６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

７５﹒７６％。

據《彭博》引述消息報道，總部位於北京，業務跨越地產、財險、銀行和資產管理的中國人

壽保險集團，計劃最快今年將關鍵業務在港借殼上市。據報，集團擬將主要資產注入上市子公司

中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８），而後者則向母公司發行股份。報道指，注資考

慮還處早期階段，中國人壽集團尚未作出最終的決定。

另外，國壽早前發佈公告，對３１款保險產品進行責任擴展，涉及「國壽福」、「國壽康寧

」等保險產品或組合，以幫助客戶抗擊新型冠狀病毒肺炎。

現時，恆生指數報２７８０８點，升２２４點或升０﹒８２％，主板成交５８１﹒３５億元

。國企指數報１０８８６點，升７８點或升０﹒７２％。

上證綜合指數報２９１２點，升１１點或升０﹒３８％，成交１６２３﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１０８９２點，升１２３點或升１﹒１５％，成交２８８１﹒５４億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） １９﹒７６元 升１﹒６５％

中國太平（００９６６） １７﹒３０元 升０﹒５８％

新華保險（０１３３６） ３０﹒６５元 無升跌

中人保 （０１３３９） ２﹒９４元 升０﹒６８％

中國平安（０２３１８） ９１﹒８０元 跌０﹒０５％

中國財險（０２３２８） ８﹒６７元 升０﹒７０％

中國太保（０２６０１） ２７﹒９５元 升０﹒３６％

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（ｕｌ）

