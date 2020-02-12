《午市前瞻》港股今日倘收企２５０天線上，短線試二萬八後才回調

《經濟通通訊社１２日專訊》內地新型肺炎疫情見緩和，截至上日確診人數累計４﹒４萬，

但新增感染人數明顯減少。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，疫情高峰應該再今個月中

下旬出現，並在４月結束。今早港股高開１３３點，報２７７１７點，重上２５０天線（約

２７６８７）。盤中早段升幅曾收窄至３０點報２７６１４點。隨後，因疫情受重挫的濠賭股回

湧，推動港股愈升愈有，半日最高見２７７８４點飆２００點，破廿天線（約２７６９１）。中

午收報２７７７４點，升１９０點或升０﹒６９％，主板成交５６１﹒８６億元。國企指數報１

０８６８點，升５９點或升０﹒５５％。

Ａ股兩市亦見漲。上證綜合指數報２９０７點，升６點或升０﹒２１％，成交１５６４﹒８

９億元人民幣。深證成份指數報１０８６２點，升９３點或升０﹒８７％，成交２７７７﹒２７

億元人民幣。

重榜股方面，騰訊（００７００）漲０﹒７８％，報４１２﹒２元；港交所（００３８８）

獲高盛升目標價，軟０﹒１５％，報２６９﹒８元；友邦（０１２９９）揚１％，報８０﹒９５

元；建行（００９３９）升０﹒９３％，報６﹒４９元；中移動（００９４１）跌０﹒５３％，

報６６﹒１元；平保（０２３１８）軟０﹒３３％，報９１﹒５５元。



＊新型肺炎人數增速緩，風眼股回湧＊



新型肺炎人數增速放緩，而早前澳門衛生局表示，將根據未來九天澳門的新冠肺炎確診數目

及評估內地情況，再決定是否如期重開賭場，濠股股回升。銀河娛樂（０００２７）漲

３﹒４８％，報５６﹒５元，為半日表現最好藍籌；金沙（０１９２８）升３﹒７１％，報４０

﹒５元；永利澳門（０１１２８）揚２﹒６６％，報１７﹒７８元；美高梅中國（０２２８２）

走高３﹒６８％，報１１﹒８２元；澳博控股（００８８０）飆５﹒４％，報９﹒５７元。

此前，受疫情影響銷售的體品股亦走高。安踏體育（０２０２０）升２﹒０５％，報

６９﹒６５元；李寧（０２３３１）漲３﹒８３％，報２３﹒０５元；３６１度（０１３６１）

急升５﹒５６％，報１﹒３３元；特步國際（０１３６８）踢高４﹒７９％，報３﹒７２元。另

外，波司登（０３９９８）獲美銀證券首予買入，上升４﹒７４％，報２﹒６５元。

內地有藥廠宣布成功仿製有效抑制新型肺炎藥，醫藥股普漲。康哲藥業（００８６７）漲２

﹒１５％，報１０﹒４６元；華潤醫藥（０３３２０）升２﹒０１％，報７﹒６１元；藥明康德

（０２３５９）揚０﹒８９％，報１１３元。其中，藥明生物（０２２６９）宣布今日起將全面

有序復工，升３﹒１４％，報１１４﹒８元。四環醫藥（００４６０）夥印度藥商優先拓新型冠

狀病毒藥物，飆７﹒８４％，報１﹒１元。



＊港視突配股，本地零售股回吐＊



香港電視（０１１３７）折讓逾一成四先舊後新配股，插水１２﹒４８％，報５﹒２６元。

本地零售股亦隨之回吐，ＣＥＣ國際控股（００７５９）急挫１２﹒２２％，報０﹒７９元；國

際家居零售（０１３７３）跌３﹒４１％，報１﹒９８元；優品３６０（０２３６０）下滑４﹒

０８％，報２﹒３５元；惟莎莎國際（００１７８）仍升２﹒０５％，報１﹒４９元。

特斯拉首席執行官馬斯克日前表示，特斯拉正在美國三藩市灣區加緊安裝太陽能屋頂，而且

該業務很快將進軍中國和歐洲市場，光伏股大漲。興業太陽能（００７５０）飆高１２﹒５％，

報０﹒６３元；卡姆丹克太陽能（００７１２）大漲１４﹒９１％，報０﹒１３１元；保利協鑫

能源（０３８００）急升８﹒８６％，報０﹒４３元；信義光能（００９６８）升６﹒３１％，

報６﹒５７元。

受惠特斯拉概念，電池股及玻璃股亦見升。贛鋒鋰業（０１７７２）急漲８﹒１７％，報３

３﹒１元；比亞迪電子（００２８５）升４﹒４３％，報１６﹒０４元；天能動力（００８１９

）走高６﹒２７％，報５﹒９３元；信義玻璃（００８６８）揚４﹒３％，報１０﹒６８元；福

萊特玻璃（０６８６５）飆升１０﹒８８％，報６﹒８３元。



＊聶振邦：內房次季多開始轉淡，待低吸恆大融創碧桂園＊



恆指今日開市即破２５０天牛熊分界線（新報２７６８７點），富途證券分析師聶振邦向《

經濟通通訊社》表示，要確立升市，應以今日收市企２５０天線之上為準，而下午市況仍未肯定

，預計若今日收破，恆指可上望２８０００方見回調。另一方面，他注意到港股近來多跟隨美股

走勢，而隔晚道指呈先升後回，因此大市有可能明日開始轉淡，並再次跌穿２５０天線，於

２７１００點至２７６００點區間整固。

廣東省人大常委會昨日召開緊急會議，授權廣州市和深圳市政府，在必要時可依法緊急徵用

房屋、設施等作應急防疫應變，或可能打擊中國私樓需求。聶振邦認為，現時未有消息確認有房

屋被徵收，估計市場仍在觀望立法的影響，因此內房板塊未有大幅波動。他續稱，在銀根短缺及

債務違約等問題下，次季多開始利淡內房股，料４月後可開始趁低吸納，他較看好恆大

（０３３３３）、融創（０１９１８）及碧桂園（０２００７）等基本面較佳的股份，其中建議

碧桂園跌至８﹒５元以下吸納，中線或上望１１元至１２元。（ｎｓ、ｆｚ）

