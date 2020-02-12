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即市新聞

12/02/2020 17:55

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６３﹒１億人幣，買建行騰訊沽平醫

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股收市升跌幅一般，但內地新增疫情個案增速有所放緩
，企業陸續復工，中央亦釋出「經濟優先」的觀點與抗疫部署，港股跟隨內地Ａ股回穩而上揚，
恆指今日高開１３３點即破２５０天線（新報２７６８７點）報２７７１７點，午後恆指升勢擴
大，曾經升至２７８９２點，突破多條移動平均線。最終收報２７８２３點，升２３９點或
０﹒８７％，企穩２５０天線。
　　按額度計算，北水全日淨流入較上日增加近三成至６３﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的
個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨
賣出最多的是平安好醫生（０１８３３）。
　　主板成交增１﹒１％至１１２２﹒３４億元。其中港股通成交１７８﹒８億元，佔總成交
１５﹒９％。

＊北水湧內銀股，工建行仍是最愛＊

　　內銀股之中建行及工行仍是北水買入大熱，分別淨買入近１１﹒３９億元及４﹒４億元。建
行收報６﹒５元，升１％。工行收報５﹒５６元，升０﹒５％。
　　大行摩通今日發表研究報告，將騰訊目標價由４１５元升至５３０元，評級維持「買入」，
消息刺激股價上揚。騰訊盤中高見４１３﹒６元創逾年半新高，收升近０﹒５％，報４１１元。
股王繼續成為北水大戶的愛股，淨流入７﹒７５億元。
　　去年虧損收窄的平安好醫生遭北水拋棄，淨沽出７６００萬元。平醫收報７２﹒３元，挫
５﹒４％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１１．３９　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　７．７５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　４．４０　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．２１　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．５１　　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　０．７６　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　０．４５　
　　微盟集團（０２０１３）　　　　　　０．４３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　　　０．２０

　　淨沽出最多港股：
　　平安好醫生（０１８３３）　　　　－０．３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃａ）

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