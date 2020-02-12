【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６３﹒１億人幣，買建行騰訊沽平醫

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股收市升跌幅一般，但內地新增疫情個案增速有所放緩

，企業陸續復工，中央亦釋出「經濟優先」的觀點與抗疫部署，港股跟隨內地Ａ股回穩而上揚，

恆指今日高開１３３點即破２５０天線（新報２７６８７點）報２７７１７點，午後恆指升勢擴

大，曾經升至２７８９２點，突破多條移動平均線。最終收報２７８２３點，升２３９點或

０﹒８７％，企穩２５０天線。

按額度計算，北水全日淨流入較上日增加近三成至６３﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的

個股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨

賣出最多的是平安好醫生（０１８３３）。

主板成交增１﹒１％至１１２２﹒３４億元。其中港股通成交１７８﹒８億元，佔總成交

１５﹒９％。



＊北水湧內銀股，工建行仍是最愛＊



內銀股之中建行及工行仍是北水買入大熱，分別淨買入近１１﹒３９億元及４﹒４億元。建

行收報６﹒５元，升１％。工行收報５﹒５６元，升０﹒５％。

大行摩通今日發表研究報告，將騰訊目標價由４１５元升至５３０元，評級維持「買入」，

消息刺激股價上揚。騰訊盤中高見４１３﹒６元創逾年半新高，收升近０﹒５％，報４１１元。

股王繼續成為北水大戶的愛股，淨流入７﹒７５億元。

去年虧損收窄的平安好醫生遭北水拋棄，淨沽出７６００萬元。平醫收報７２﹒３元，挫

５﹒４％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １１．３９

騰訊控股（００７００） ７．７５

工商銀行（０１３９８） ４．４０

美團點評（０３６９０） ４．２１

中國銀行（０３９８８） ３．５１

中芯國際（００９８１） ０．７６

融創中國（０１９１８） ０．４５

微盟集團（０２０１３） ０．４３

贛鋒鋰業（０１７７２） ０．２０



淨沽出最多港股：

平安好醫生（０１８３３） －０．３５

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（ｃａ）

