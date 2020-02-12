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即市新聞

12/02/2020 15:18

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒３以上阻力將漸現，可小注做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９．８９　　　１０９．８０　　　１０９．８７　
　　　歐元╱美元　　　　１．０９２０　　　１．０９０７　　　１．０９０７　
　　　英鎊╱美元　　　　１．２９６９　　　１．２９５２　　　１．２９５４　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９７６１　　　０．９７５０　　　０．９７５９　
　　　美元╱港元　　　　７．７６８４　　　７．７６３６　　　７．７６７０　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日到眾議院金融服務委員會就經濟情況進行半年一度作證
時表示，儲局正密切監視新型肺炎疫情對中國及全球經濟的影響。他相信美國經濟有能力抵抗這
些全球性不利因素，揚言經過２０１９年連串減息行動後，現時貨幣政策定位良好。他補充說，
經濟正在「適度」增長，勞工市場及家庭支出等基本因素仍然「穩健」，只要經濟數據表現與前
景預期相符，目前的貨幣政策立場將繼續適用。
　　美匯指數連升６天後在９９水平受阻，最新利率期貨資料顯示，聯儲局最快於第三季減息，
預期年內只會減息一次，投資者減息預期降低，支持美元匯價，但小心短線有回吐。
　　英國公布１２月工業產出按月上升０﹒１％，低於預期增長０﹒３％；同期，製造業產出按
月上升０﹒３％，低於預期的０﹒５％增長。另外，英國公布截至１２月三個月ＧＤＰ，增長持
平，不過第四季ＧＤＰ年度化增長達１﹒１％，高於預期的０﹒８％。資料顯示，英國第四季經
濟增長穩定，估計英倫銀行未需要急於減息刺激經濟，短線英鎊回升。現時幾條主要移動平均線
在１﹒３０００╱１﹒３０８０之間，估計１﹒３０以上阻力將逐步呈現，可小注做空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　歐元兌美元　　買入歐元　　１．０９００　　　１．１０５０　　　１．０８５０
　　　　　　美元兌日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊兌美元　　賣出英鎊　　１．３０２０　　　１．２８８０　　　１．３０８０　
　　　美元兌瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元兌美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元兌美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元兌加元　　買入加元　　１．３３３０　　　１．３２００　　　１．３３８０　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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