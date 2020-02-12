【武漢肺炎】領展推８千萬「同舟計劃」，助租戶疫市紓困

在港擁有逾百間商場的領展（００８２３）昨日（１１日）公布，預算８０００萬元成立「

中小商戶同舟計劃」，包括租金減免、免租期、分期繳納租金、豁免罰息及服務費、針對飲食商

戶的額外泊車優惠等，具體安排視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史等因素。

此外，集團亦會與商戶商討租約重組、加強推廣宣傳，除香港的租戶外，領展在內地物業的

租戶亦會提供紓緩措施。領展行政總裁王國龍指，繼續探討其他協助租戶包括增加銷售的方法，

例如開拓餐飲外賣的商機。《香港經濟日報》

