在港擁有逾百間商場的領展（００８２３）昨日（１１日）公布，預算８０００萬元成立「
中小商戶同舟計劃」，包括租金減免、免租期、分期繳納租金、豁免罰息及服務費、針對飲食商
戶的額外泊車優惠等，具體安排視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史等因素。
此外，集團亦會與商戶商討租約重組、加強推廣宣傳，除香港的租戶外，領展在內地物業的
租戶亦會提供紓緩措施。領展行政總裁王國龍指，繼續探討其他協助租戶包括增加銷售的方法，
例如開拓餐飲外賣的商機。《香港經濟日報》
12/02/2020 08:23
【武漢肺炎】領展推８千萬「同舟計劃」，助租戶疫市紓困
在港擁有逾百間商場的領展（００８２３）昨日（１１日）公布，預算８０００萬元成立「
中小商戶同舟計劃」，包括租金減免、免租期、分期繳納租金、豁免罰息及服務費、針對飲食商
戶的額外泊車優惠等，具體安排視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史等因素。
此外，集團亦會與商戶商討租約重組、加強推廣宣傳，除香港的租戶外，領展在內地物業的
租戶亦會提供紓緩措施。領展行政總裁王國龍指，繼續探討其他協助租戶包括增加銷售的方法，
例如開拓餐飲外賣的商機。《香港經濟日報》
|國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
|生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
|生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
|生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
|剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
|生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰