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12/02/2020 08:39

【武漢肺炎】螞蟻金服：８成小店面臨１至１０萬元人民幣資金短缺

　　武漢肺炎疫情形勢嚴峻，衝擊各行各業，尤其是小店經營，包括網店賣家、餐飲店、小超市
、小藥店等。
　　阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服公布調研數據，８成小店資金短缺，缺口在１萬至
１０萬元人民幣之間；７成認為獲資金支持可度過難關。
　　在針對餐飲零售業小店調查顯示，盡管消費者到店消費受影響，但疫情期間外賣佔比由過往
的４９％提升至６１％。４１％小店選擇外賣銷售抵銷疫情帶來的影響，而當中２０％以前從沒
有嘗試過外賣。《香港經濟日報》

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