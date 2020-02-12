《經濟通通訊社１２日專訊》佳華百貨（００６０２）發盈警，預料該公司截至去年１２月
底止年度可能錄得虧損，原因為普遍本地消費力下跌；而使租賃使用權資產折舊及租賃負債利息
增加所致；購物中心營運仍處於初步階段及行業環境競爭激烈，及就改善若干現有主力店舖進行
升級調整及聯營安排而作局部停業之影響。同時料同期營運結果按年倒退。
儘管可能錄得虧損，惟董事會認為，集團整體財務狀況仍維持穩健，故董事會對集團長期前
景仍保持樂觀。（ｈｏ）
12/02/2020 12:03
【企業盈警】佳華百貨（００６０２）料年度業績可能錄得虧損
《經濟通通訊社１２日專訊》佳華百貨（００６０２）發盈警，預料該公司截至去年１２月
底止年度可能錄得虧損，原因為普遍本地消費力下跌；而使租賃使用權資產折舊及租賃負債利息
增加所致；購物中心營運仍處於初步階段及行業環境競爭激烈，及就改善若干現有主力店舖進行
升級調整及聯營安排而作局部停業之影響。同時料同期營運結果按年倒退。
儘管可能錄得虧損，惟董事會認為，集團整體財務狀況仍維持穩健，故董事會對集團長期前
景仍保持樂觀。（ｈｏ）
|FOCUS12/02/2020
【FOCUS】鮑叔關注疫情威脅 債王揭央行「隱形政策」利金價
|生財有道12/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：平醫70元以下首注吸納
|國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
|生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
|生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
|生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰