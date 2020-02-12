【企業盈警】佳華百貨（００６０２）料年度業績可能錄得虧損

《經濟通通訊社１２日專訊》佳華百貨（００６０２）發盈警，預料該公司截至去年１２月

底止年度可能錄得虧損，原因為普遍本地消費力下跌；而使租賃使用權資產折舊及租賃負債利息

增加所致；購物中心營運仍處於初步階段及行業環境競爭激烈，及就改善若干現有主力店舖進行

升級調整及聯營安排而作局部停業之影響。同時料同期營運結果按年倒退。

儘管可能錄得虧損，惟董事會認為，集團整體財務狀況仍維持穩健，故董事會對集團長期前

景仍保持樂觀。（ｈｏ）

