【企業盈警】傳遞娛樂（１３２６）料中期盈轉虧，市場氣氛觀眾減

《經濟通通訊社１２日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）發盈警，預料截至本年１２月底止六

個月的將錄得淨虧損，２０１８年時中期淨利潤約４６５０萬元。

期內錄得淨虧損乃主要由於（ｉ）本集團於中期期間並無新電影上映而電影「Ｌ風暴」則於

２０１８年相應中期期間上映，以致來自電影製作、發行及授出發行權使用許可的收益下降；（

ｉｉ）電影觀眾於２０１９年下半年持續疲弱的市場氣氛下有所減少，以致電影放映業務收入下

降。（ｈｏ）

