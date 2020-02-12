《經濟通通訊社１２日專訊》武漢肺炎肆虐，本地化妝連鎖店卓悅（００６５３）表示
，在立法會議員尹兆堅協助下，今日將１萬個口罩及１千包消毒濕紙巾轉送到青衣長康邨康美樓
居民，預計整棟樓宇８４０戶家庭均可受惠，協助居民對抗疫情。
卓悅又指，集團樂意聆聽市民意見，將會不斷改善防疫產品的銷售安排，包括已聯同
Ｔｈｅ ＧＵＬＵ提供電子取籌系統，市民成功取籌後可於指定時間內到指定２間分店憑已領取
的籌購買口罩。（ｙｗ）
12/02/2020 16:11
【武漢肺炎】卓悅送１萬個口罩予康美樓居民，料８４０戶家庭受惠
《經濟通通訊社１２日專訊》武漢肺炎肆虐，本地化妝連鎖店卓悅（００６５３）表示
，在立法會議員尹兆堅協助下，今日將１萬個口罩及１千包消毒濕紙巾轉送到青衣長康邨康美樓
居民，預計整棟樓宇８４０戶家庭均可受惠，協助居民對抗疫情。
卓悅又指，集團樂意聆聽市民意見，將會不斷改善防疫產品的銷售安排，包括已聯同
Ｔｈｅ ＧＵＬＵ提供電子取籌系統，市民成功取籌後可於指定時間內到指定２間分店憑已領取
的籌購買口罩。（ｙｗ）
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