《經濟通通訊社１２日專訊》加拿大航空表示，暫停來往加拿大至北京及上海的航班安排將
延長至３月２７日（依據政府核准決定）；來往多倫多至香港的航班亦會暫停至３月２７日，以
回應減少之市場需求。原本預訂多倫多香港航線的旅客，會移轉到加航每日的溫哥華香港直航航
班。
加拿大航空通常每周有１４個航班飛往香港，其中７個航班起點為多倫多，另７個航班起點
為溫哥華。
加航表示，將視乎疫情發展再調整航班安排。（ｃｗ）
12/02/2020 14:34
【武漢肺炎】加航延長停飛部分中國及來港航班的安排至３月下旬
《經濟通通訊社１２日專訊》加拿大航空表示，暫停來往加拿大至北京及上海的航班安排將
延長至３月２７日（依據政府核准決定）；來往多倫多至香港的航班亦會暫停至３月２７日，以
回應減少之市場需求。原本預訂多倫多香港航線的旅客，會移轉到加航每日的溫哥華香港直航航
班。
加拿大航空通常每周有１４個航班飛往香港，其中７個航班起點為多倫多，另７個航班起點
為溫哥華。
加航表示，將視乎疫情發展再調整航班安排。（ｃｗ）
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