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12/02/2020 13:32

【武漢肺炎】民建聯建議向成年市民派發１萬元，津貼購買抗疫用品

　　《經濟通通訊社１２日專訊》民建聯建議政府向全港成年市民派發１萬元現金，以津貼市民
抗疫，她指財政司司長陳茂波未有直接回應有關建議，但承諾會考慮。
　　民建聯主席李慧琼表示，因應疫情，派錢可以紓緩市民購買抗疫用品及日用品的負擔，亦可
讓因疫情而收入減少的市民渡過難關。她又認為，如果派錢，不應待《財政預算案》通過後才派
發。
　　民建聯副主席陳克勤表示，過往審議《財政預算案》都有議員拉布，同意不應等待審議預算
案後才派錢，建議政府先向財務委員會尋求撥款，並優先處理派錢的撥款申請。（ｂｉ）

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