【武漢肺炎】進入法院大樓人士明起須檢測體溫，公眾席座位減半

《經濟通通訊社１２日專訊》司法機構宣布，由明日起所有進入法院大樓的人士，包括與訟

各方、法律代表、記者及公眾，均須接受體溫檢測，如拒絕檢測或體溫高於攝氏３７﹒５度，會

被拒進入法院大樓。

另外，法庭公眾席的座位數目將減少約一半，讓有關人士盡量保持適當距離，如果公眾席已

坐滿，其他法庭使用者將不得站立旁聽，法庭聆訊會在較大的法庭內進行，並在可行情況下進行

廣播。（ｂｉ）

