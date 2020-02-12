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12/02/2020 13:57

【武漢肺炎】進入法院大樓人士明起須檢測體溫，公眾席座位減半

　　《經濟通通訊社１２日專訊》司法機構宣布，由明日起所有進入法院大樓的人士，包括與訟
各方、法律代表、記者及公眾，均須接受體溫檢測，如拒絕檢測或體溫高於攝氏３７﹒５度，會
被拒進入法院大樓。
　　另外，法庭公眾席的座位數目將減少約一半，讓有關人士盡量保持適當距離，如果公眾席已
坐滿，其他法庭使用者將不得站立旁聽，法庭聆訊會在較大的法庭內進行，並在可行情況下進行
廣播。（ｂｉ）

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