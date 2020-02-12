《經濟通通訊社１２日專訊》新加坡星展銀行一名員工確診武漢新型冠狀病毒肺炎，星展集
團疏散新加坡金融區中心辦公樓層的３００名員工。
星展集團在聲明中表示，公司已告知濱海灣金融中心三座（Ｍａｒｉｎａ Ｂａｙ
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｅｎｔｒｅ Ｔｏｗｅｒ ３）４３層的員工暫時在家工作。
集團表示，目前正在對可能與被感染員工有過接觸的所有員工及其他各方，進行認真的接觸
者追蹤，並正在對被感染的辦公區域進行深度清潔和消毒。（ｓｋ）
12/02/2020 18:08
【武漢肺炎】新加坡星展銀行一名員工確診，３００名員工需疏散
《經濟通通訊社１２日專訊》新加坡星展銀行一名員工確診武漢新型冠狀病毒肺炎，星展集
團疏散新加坡金融區中心辦公樓層的３００名員工。
星展集團在聲明中表示，公司已告知濱海灣金融中心三座（Ｍａｒｉｎａ Ｂａｙ
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｅｎｔｒｅ Ｔｏｗｅｒ ３）４３層的員工暫時在家工作。
集團表示，目前正在對可能與被感染員工有過接觸的所有員工及其他各方，進行認真的接觸
者追蹤，並正在對被感染的辦公區域進行深度清潔和消毒。（ｓｋ）
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