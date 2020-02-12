【武漢肺炎】馬逢國：戲院業界難自行決定暫停營業，促當局頒指引

《經濟通通訊社１２日專訊》政府日前強烈勸喻戲院、會所等營運者暫停開放場地，以減少
病毒傳播的機會。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，戲院業界建議政府可頒布
明確指引，要求他們暫停營業，業界一定願意配合。
馬逢國稱，他曾與戲院商會就問題交換意見後，對方指現時政府採取勸籲形式，業界難以依
從，因戲院收入要與業主分成，並要與電影公司合作，難以自行決定停止營運。（ｃｌ）
|中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】疾控專家曾光：疫情下降拐點已現 但還潛藏上升拐點
|生財有道12/02/2020
【武漢肺炎】港鐵：下周一起為高鐵乘客辦理全數退款
|FOCUS12/02/2020
【FOCUS】鮑叔關注疫情威脅 債王揭央行「隱形政策」利金價
|生財有道12/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：平醫70元以下首注吸納
|中國故事12/02/2020
【武漢肺炎】全國確診病例逼近4.5萬宗 世衛稱病毒是頭號公敵
|國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰