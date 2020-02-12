【武漢肺炎】馬逢國：戲院業界難自行決定暫停營業，促當局頒指引

《經濟通通訊社１２日專訊》政府日前強烈勸喻戲院、會所等營運者暫停開放場地，以減少

病毒傳播的機會。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，戲院業界建議政府可頒布

明確指引，要求他們暫停營業，業界一定願意配合。

馬逢國稱，他曾與戲院商會就問題交換意見後，對方指現時政府採取勸籲形式，業界難以依

從，因戲院收入要與業主分成，並要與電影公司合作，難以自行決定停止營運。（ｃｌ）

