【武漢肺炎】華僑永亨銀行下周一起調整香港所有分行營業時間

《經濟通通訊社１２日專訊》華僑永亨銀行宣布，由下星期一（１７日）起直至另行通知，
華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務將暫時調整在香港所有分行的營業時間，星期一至五的營業時
間為上午９時正至下午４時３０分，而星期六的營業時間則為上午９時至中午１２時。
另外，該行指，金銀貿易場分行、跑馬地分行、紅磡分行、沙田分行、太古城分行及統一中
心分行仍然暫停服務，直至另行通知。（ｓｋ）
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