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12/02/2020 18:35

【武漢肺炎】立橋保險捐１００萬元予工聯會建本地口罩生產線

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立橋保險公布，從５００萬元的香港抗疫捐款中，撥出１００
萬元予工聯會職業發展服務處，以支持他們建立本地口罩生產線，在香港自設廠房生產口罩。製
成的口罩將會送贈長者、基層家庭及有需要人士。
　　集團行政總裁陳健波早前已宣布，集團將捐出１０００萬元支援新冠狀病毒抗疫行動，其中
５００萬元用作支援香港的抗疫工作，以及５００萬元給予湖北省，支援包括武漢在內的抗疫工
作。集團今日已通過香港中聯辦的賑災專戶作出相關捐贈。（ｓｋ）

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