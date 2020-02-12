《匯思－余偉文》金管局：香港銀行體系穩健，有能力應對疫情衝擊

《匯思》過去幾星期，新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶。突如其來的疫情對於自去年中開始

收縮的香港經濟，無疑是雪上加霜，餐飲、零售、旅遊等行業更是首當其衝。只要大家走到平時

熱鬧的商場和街道，必然感受到疫情的影響。

患難見真情，面對嚴峻的疫情，各行各業的無數從業員謹守崗位，維持緊急和必需的服務。

作為支撐經濟活動的重要一環，金融業也在這段時期和其他市民共同努力，盡力為企業和市民提

供服務。銀行、電子支付營運商，以及其他各類金融機構，在保障員工及客戶健康的前提下，傾

出全力維持主要業務正常運作，保障社會經濟如常運行。他們的專業精神，值得我們讚許。



＊目前仍然有超過七成銀行分行繼續營業＊



為減低疫症在社區蔓延的風險，不少銀行採取了必要的應變措施及特別工作安排，包括暫停

部分分行服務，或多或少對市民造成影響。銀行均透過網頁公布具體的分行營運安排，並設立客

戶服務熱線回應客戶查詢。此外，香港銀行公會也定時在網頁更新全港銀行分行的營運情況。目

前，仍然有超過七成分行繼續營業，而全港自動櫃員機亦維持正常運作，服務市民。銀行暫停部

分分行服務情非得已，我們希望廣大市民能體諒。金管局會繼續與銀行界保持密切聯繫，視乎疫

情發展，作出妥善的部署及應變安排，若有需要調整分行運作安排，銀行會及早通知客戶。



＊紓緩措施有助減低疫情對經濟的負面影響＊



除了銀行服務，金管局也十分關注經濟不景對中小企造成的資金周轉問題，畢竟中小企是香

港經濟、就業的重要支柱。因此，我特別感謝不少銀行響應金管局的呼籲，近日推出多項紓緩措

施，協助受疫情嚴重影響的個人和企業客戶渡過難關。當中包括豁免「中小企融資擔保計劃」手

續費，為物業抵押按揭貸款提供「還息不還本」安排，減免信用卡借款費用，及重組企業貸款還

款期等等。這些措施有效地紓緩有困難的客戶的資金緊絀問題，有助減低疫情對經濟的負面影響

。金管局歡迎這些舉措，並期望其他銀行能仿傚推出類似措施，與客戶共度時艱。此外，按證保

險公司已釐清，會靈活處理「按揭保險」客戶向銀行申請「還息不還本」的個案。

我很明白在這非常時期，銀行在營運或符合監管要求方面或會遇到一些困難，例如需要更多

時間準備日常監管報表、財務報表等。銀行可向我們反映遇到的問題，我們會盡量在維持審慎監

管原則下彈性處理，與銀行共同尋求合適解決方案。



＊本港絕對有能力應對疫情的衝擊＊



面對逆境，我和金管局團隊堅守崗位，繼續確保香港貨幣和銀行體系穩健。過去多年我們未

雨綢繆，為本港貨幣和銀行體系建立了牢固的根基和防線。香港有龐大的外匯儲備作後盾，銀行

體系資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，絕對有能力應對包括這次疫情的衝擊。最近一段

時間，港元匯率和銀行同業拆息保持穩定，而股票市場雖然有所波動，但各類金融市場活動和金

融基建系統均如常運作，足以證明香港貨幣金融系統的穩健和市場的信心。



＊籲市民小心過濾各種資訊傳聞＊



金管局內部已經啟動應變機制，為可能出現的各種情況作好準備，確保在這非常時期能夠繼

續有效執行我們的各項主要職能。未來數月，香港經濟可能會面臨更多挑戰。我們會密切監察疫

情和經濟的變化，與銀行業界保持緊密聯繫，務求使銀行服務的調整對市民的影響減至最低，並

按情況變化為中小企提供進一步援助。疫症是滋生謠言的溫床，我們會與公眾保持緊密溝通，以

維持公眾對貨幣金融體系的信心。同樣地，我們也呼籲市民時刻保持冷靜理性，小心過濾各種資

訊傳聞，做好個人防疫，不要自亂陣腳。

我與大部分港人一樣，經歷過０３年沙士一役。當年我們付出了極其沈重的代價，但同時也

上了寶貴的一課：不分彼此，齊心協力，才是戰勝疫情、走出困境的良方。這次的疫症、疫情也

許有別於沙士，但道理也是一樣的。只要我們展現獅子山精神，必定能夠再次渡過今次難關。



香港金融管理局總裁余偉文



２０２０年２月１２日

