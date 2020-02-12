香港電訊（０６８２３）去年多賺８％，末期派４０﹒３７分

《經濟通通訊社１２日專訊》香港電訊（０６８２３）公布，截至去年１２月底止，全年合

訂單位持有人應佔溢利５２﹒１７億元，按年上升８﹒１２％，每股盈利６８﹒９１分，末期分

派每個股份合訂單位４０﹒３７分，全年總分派為７０﹒３８分。

期內，ＥＢＩＴＤＡ總計１２８﹒１７億元，按年升２％；總收益３３１﹒０３億元，按年

下跌６％。流動通訊ＥＢＩＴＤＡ為５０﹒６８億元，按年升２％；於去年１２月底的每名客戶

平均消費額（ＡＲＰＵ）為２００元，按年增加１％。（ｓｋ）



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