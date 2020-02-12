《經濟通通訊社１２日專訊》蒙古能源（００２７６）公布，接獲蒙古海關通知，蒙古國家
緊急事務委員會已決定關閉所有與中國的出口口岸，包括通往新疆的蒙古Ｙａｒａｎｔ口岸。此
舉乃因應新型冠狀病毒於中國爆發，生效時間由２月１１日起至３月２日止。就該情況，集團須
在此期間暫停出口原煤至中國。
集團預計，關閉煤炭出口口岸期間將對集團的生產有所影響，包括集團位於新疆洗煤廠之運
營。集團正評估其影響，受影響程度將取決於該暫停的持續時間。集團將密切監察事態發展並適
時及需要時作出公告。（ｓｋ）
12/02/2020 17:26
【武漢肺炎】蒙古能源（２７６）：暫停出口原煤到中國至３月２日
《經濟通通訊社１２日專訊》蒙古能源（００２７６）公布，接獲蒙古海關通知，蒙古國家
緊急事務委員會已決定關閉所有與中國的出口口岸，包括通往新疆的蒙古Ｙａｒａｎｔ口岸。此
舉乃因應新型冠狀病毒於中國爆發，生效時間由２月１１日起至３月２日止。就該情況，集團須
在此期間暫停出口原煤至中國。
集團預計，關閉煤炭出口口岸期間將對集團的生產有所影響，包括集團位於新疆洗煤廠之運
營。集團正評估其影響，受影響程度將取決於該暫停的持續時間。集團將密切監察事態發展並適
時及需要時作出公告。（ｓｋ）
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