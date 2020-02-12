【武漢肺炎】日本城今早１０點於５間分店派籌發售口罩

《經濟通通訊社１２日專訊》國際家居零售（０１３７３）旗下日本城宣布，今日早上１０

時將在５間分店派籌發售口罩，每間約４５０盒，口罩為成人用Ｓｅｉｗａ－ｐｒｏ三層構造不

織布口罩３０個裝。

發售分店分別為鴨利洲海怡廣場西翼、尖沙咀彌敦道５８號美麗都大廈地庫、觀塘成業街

１６號怡生工業中心、沙田沙田第一城置富第一城地下、荃灣荃華街１６號荃薈地下舖。

日本城在社交媒體上表示，物流團隊會盡力以最快速度送到各門店，但由於路面情況及上落

貨安排需時，各店的收貨時間會有所不同，所有口罩不設退換。（ｊｏ）

