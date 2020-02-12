《小傳日記》憧憬疫情漸受控，魚缸力衝破牛熊！

《小傳日記》隔晚花旗國聯儲局主席鮑威爾表示，花旗國?經濟狀況良好，而新型肺炎疫情

對經濟嘅影響仲需要時間評估；??加上沙士專家鍾南山估計，?肺炎疫情嘅高峰會喺今個月中

下旬出現，四月前可能會結束，帶動??香江魚缸今朝高開１３３點報２７７１７點，重上２５

０天線（ 約２７６８７點）。之後孖屐雖然短暫回落，最低曾經見過２７６１４點，但喺出口

股同濠賭股等板塊反彈嘅支持下，?孖屐越升越有。午後，魚缸最多升２７８９２點升３０８點

，突破２０天線（約２７６９２點），但臨收市前升幅稍微回落????。最終收報報２７８２

３，升２３９點或升近１巴仙，主板成交１１２２﹒３４億銀，較上日增加１巴仙。

國貨報１０８８４，升７６點或升近１巴仙。恆安國際（０１０４４）軟近１巴仙，報６２

﹒４５銀，係表現最差嘅藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指報２９２６，升２５點或升近１巴仙，深成指數報１０９４０，升

１７２點或升近２巴仙，兩市成交共７９００﹒７９億人仔。

大隻藍戰士方面，花旗話大型銀行應對疫情有彈性，大象（００００５）走高逾１巴仙，報

５９﹒３５銀；?ＱＱ（００７００）獲摩通大升?「他屐」至５３０銀，曾高見４１３﹒６銀

創超過年半高位，收市微揚近半個巴仙；生發發（００３８８）靠穩報２７０﹒４銀；ＡＩＡ（

０１２９９）升近１個半巴仙，報８１﹒３５銀；中移動（００９４１）無升跌，報６６﹒４５

銀；建行（００９３９）飆逾１巴仙，報６﹒５銀。



＊吉利續飛漲電動車跟上，復工見曙光手機佬有望＊



神州砵砵車今日繼續強勢，龍頭吉利（００１７５）噚日公布完有機會同富豪砵砵車合併重

組後，大行普遍都睇好佢前景，今日續漲近２個巴仙，報１４﹒７２銀；工信部放寬左對新能源

砵砵車嘅准入要求，啟迪國際（００８７２）勁升９巴仙，報０﹒３５銀；天能動力（００８１

９）抽高逾７巴仙，報５﹒９８銀；五龍電動車（００７２９）走高３巴仙，報０﹒１９３銀；

廣汽集團（０２２３８）跳高半成，報８﹒７１銀。

隨住手機代工大廠鴻海喺神州嘅工廠陸續攞到復工許可，孖屐對手機製造佬復工進度嘅憂慮

都減少，手機設備佬今日就威威啦！瑞聲科技（０２０１８）升超過２巴仙，報６０﹒２銀；舜

宇光學（０２３８２）亦起哄逾２巴仙，報１３３﹒２銀；比亞迪電子（００２８５）踢高逾６

巴仙，報１６﹒３２銀；高偉電子（０１４１５）升３巴仙，報２﹒０６銀；鴻騰精密（０６０

８８）飆近４巴仙，報２﹒５１銀。



＊特斯拉助力光伏如添翼，金屬低位彈資源有得賺＊



日前特斯拉ＣＥＯ人稱現實版「鐵甲奇俠」嘅馬斯克，就喺Ｔｗｉｔｔｅｒ講正喺花旗國三

藩市灣區加緊安裝太陽能屋頂，仲話呢項業務好快會進軍神州同歐洲市場，聽到消息光伏佬個個

都跳起。保利協鑫能源（０３８００）跳高１０巴仙，報０﹒４３５銀；信義光能（００９６８

）升６巴仙，報６﹒５６銀；卡姆丹克太陽能（００７１２）爆升近２４巴仙，報０﹒１４１銀

；興業太陽能（００７５０）急飆３０巴仙，報０﹒７３銀；順風清潔能源（０１１６５）跟著

漲２３巴仙，報０﹒１４１銀。

因為「孖屐」擔心新型肺炎會削弱需求，所以Ｄ基金都紛紛都落注買工業金屬會跌，結果尋

日（１１日）工業金屬價格觸底反彈，而一班金屬資源佬都跟勢上揚。洛陽鉬業（０３９９３）

踢高１５巴仙，報３﹒８１銀；中國鋁業（０２６００）同中國宏橋（０１３７８）雙雙升近１

巴仙，分別報２﹒２７銀及報４﹒１３銀；五礦資源（０１２０８）漲３巴仙，報１﹒９５銀；

中國稀土（００７６９）走高超過１巴仙，報０﹒３５５銀。



＊魚缸顯神通賭佬一齊衝，港視玩配股股民好痛苦＊



今日魚缸咁醒神，濠賭佬就例牌跟風啦！加上尋日馬交政府放風話考慮緊開翻賭場，一眾濠

賭佬就最興奮。銀河娛樂（０００２７）抽高逾４巴仙，報５７銀，係最大升幅藍戰士；金沙中

國（０１９２８）起飛近４巴仙，報４０﹒５５銀；永利澳門（０１１２８）跳高３巴仙，報１

７﹒７６銀；澳博控股（００８８０）彈起差唔多６巴仙，報９﹒５８銀；新濠國際（００２０

０）鏟高４巴仙，報１８﹒１２銀。

香港電視（０１１３７）話會折讓逾一成四先舊後新配股，呢個重磅炸彈絕對引起股民恐慌

，搞到之前一齊炒起嘅本地消費佬齊齊回塘！香港電視蒸發１３巴仙，報５﹒２銀；ＣＥＣ國際

控股（００７５９）跪低２２巴仙，報０﹒７銀；優品３６０（０２３６０）插水４巴仙，報２

﹒３４銀；維達國際（０３３３１）反而微升１巴仙，報２０﹒６５銀。請請！



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