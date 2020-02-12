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即市新聞

12/02/2020 11:04

《真知灼見－溫灼培》受政治困擾歐幣轉弱

　　《真知灼見》踏入本周歐洲有兩件重大事情發生值得與大家分享。周日（９日），北愛爾蘭
進行了地區選舉，推動與愛爾蘭統一的新芬黨（Ｓｉｎｎ　Ｆｅｉｎ）以２４﹒５％得票率勝出
。相反，兩大傳統黨派共和黨（Ｆｉａｎｎａ　Ｆａｉｌ）及統一黨（Ｆｉｎｅ　
Ｇａｅｌ）則分別只得２２％及２１％得票率。一點必須理解，統一黨其名雖存在統一的字眼，
但此黨是親英，是傾向把北愛與英國團結；相反，新芬黨才真正傾向把北愛與愛爾蘭統一。過去
數十年，新芬黨的支持率一向偏低，今次崛起不排除與英國脫歐有關。雖然英國透過與歐盟的特
別安排下，使英國脫歐後北愛與愛爾蘭之間無須設立關卡，但北愛人民似乎仍不滿意，擔心英國
有機會分裂。踏入本周，英鎊匯價一度跌穿１﹒２９美元。不過，由於上述政治變化仍屬初階，
而倘若北愛爾蘭真的要從英國脫離相信仍有漫長路要走；所以建議大家投資者要關注此事發展，
但又不用過份擔心。技術上，料英鎊暫於１﹒２８美元仍可找到支持。

＊德國政治不明朗歐元受壓＊　

　　另一大事是被視為是德國總理默克爾的接班人卡倫鮑爾（Ｋａｒｒｅｎ　ｂａｕｅｒ
），於周一（１０日）宣布辭任基民盟（ＣＤＵ）主席；而默克爾亦重申，無意參選明年大選。
一時間，德國的政治變得不明朗。據了解，卡倫鮑爾將會留任到今年夏季，待新主席人選被選出
。德國作為歐元區的龍頭國，市場關注繼默克爾後，德國能否出現另一位強勢領袖把歐元區團結
。而正因上述出現的政治不穩定因素，歐元匯價受壓。以現時紛亂局勢，確需一位強人領袖團結
歐洲；所以，誰人成為下任德國總理對歐元前景甚具影響。
　
＊市場對聯儲加息預期降溫＊

　　回看美國，於國會金融委員會首天的聽證會上，聯儲局主席鮑威爾指，新冠狀病毒雖有機會
對美國經濟構成負面影響，但因應貿易的不穩定因素已見消除，他看不到為何美國經濟不能持續
增長；而就現時情況所見，美國經濟表現良好。至於市場最關心，因應近期美國經濟的明顯改善
，聯儲局今年內會否調升美國現時１﹒５％－１﹒７５％的聯邦基金息率水平？鮑威爾認為，現
時美國息率水平屬於「適合」（ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ）。他的講話大大降低市場對今年聯儲
局加息預期，也隨即使昨晚（１１日）美元匯價略有轉弱。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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