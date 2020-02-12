《投資領域－譚家駿》亞洲信貸供應回落，違約率維持低位

《投資領域》亞洲信貸市場的基本因素近年大致穩定，主要是由於區內不少企業持續減債和

改善財政狀況，雖然中國工業債券和印尼高收益債券一直受壓，但其性質較為特殊，因此，我們

預期亞洲２０２０年的違約率可能保持在２％至２﹒５％的良好區間。

與此同時，亞洲市場的發債額創紀錄新高，２０１９年定息債券發行總額達２，７９０億美

元，按年增長４５％，其中，投資級別企業債的發行量上升５６％，高收益債券則升４５％，主

權債發行量維持不變，反映投資者對亞洲信貸的需求殷切。

展望２０２０年，我們預期２０２０年的總供應量將會回落，為市價提供進一步支持，而亞

洲投資者料將大幅增加新債配置，其中，中國在岸債券投資者的持續參與將是主要的技術因素之

一，皆是利好亞洲信貸市場的趨勢。



＊美國總統大選成市場關鍵＊



宏觀因素方面，不少去年的不確定性已經逆轉甚至消散，例如中美貿易戰已經緩和，雙方在

１月時簽署了首階段貿易協議，可能在年中左右開展第二階段貿易談判，另邊廂，英國脫歐經過

數年的延遲和磋商後亦終於取得突破，英國在本月開始已進入脫歐過渡期。

此外，美國經濟增長雖然持續放緩，但主要是由於固定資本投資及出口轉弱所致，消費升幅

依然相當理想，同一時間，失業率維持在５０年來的最低水平，所以美國整體經濟表現其實頗為

不俗，美國總統特朗普有望在總統大選前達成多項政績目標。

展望未來數月，特朗普可能會再度表示希望美元貶值和減息，因此，美國總統大選的形勢發

展將成為市場未來數月的主要動力之一。

至於政策方面，我們質疑已發展經濟體的貨幣政策是否奏效，相反，財政刺激措施可能是未

來１０年更有效的政策工具。



＊未來１０年財策較幣策有效＊



以亞洲市場為例，日本早前已宣布推出總值１，６２５億美元的大規模財政刺激措施，旨在

支持即將舉行的奧運會過後的經濟增長，另邊廂，印尼已宣布將首都由雅加達遷往東加里曼丹省

（Ｅａｓｔ Ｋａｌｉｍａｎｔａｎ）的計劃，基建開支亦可能因此而增加；整體而言，盡管亞

洲央行尚有減息空間以支持經濟增長，我們預期區內各國將會適度加推定向財政刺激措施。

對於亞洲區內信貸的偏好，中國市場方面，由於預期地方政府融資平台的信貸質素分歧將會

加劇，所以相對於核心國有企業、銀行和地方政府融資平台，我們更看好投資級別房地產、四大

銀行的租賃公司和資產管理公司；我們亦不看好印度銀行與企業，主要是因為近月基本因素持續

轉弱仍未被反映在估值之內。

總括而言，目前宏觀經濟環境有利於信貸等風險資產。亞洲信貸的基本因素保持良好，供求

技術因素亦帶來高度支持，值得投資者留意當中的機遇。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿

