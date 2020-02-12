新冠肺炎疫情或次季結束，港股漲２３９點收２７８２３點破牛熊線

《經濟通通訊社１２日專訊》中國新型肺炎疫情略見緩和，衛生健委新聞發言人米鋒表示，

在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化。新增報告病例波動下降，新

增確診病例數由最高時的３８８７例下降至昨日的２０１５宗，人數明顯減少。高級別專家組組

長鍾南山則指，疫情高峰應該在今個月中下旬出現，並在４月結束。恆指今日高開１３３點即破

２５０天線（新報２７６８７點）報２７７１７點，在濠賭及出口板塊帶領下，恆指中午收報

２７７７４點，升１９０點或０﹒６９％。午後隨地產板塊重拾升勢，股王騰訊（００７００）

重返４１０元關，亦創逾年半高，恆指升勢擴大，最終收報２７８２３點，升２３９點或

０﹒８７％，企穩２５０天線。主板成交增１﹒１％至１１２２﹒３４億元。國指收報

１０８８４點，升７６點或０﹒７％。

重磅股午後陸續向上，港交所（００３８８）微升０﹒０７％，報２７０﹒４元；建行

（００９３９）揚１﹒０９％，報６﹒５元；友邦（０１２９９）升１﹒５％，報８１﹒３５元

；中移動（００９４１）平收，報６６﹒４５元。摩通今日發表報告，將騰訊目標價由４１５元

調升近２８％至５３０元，維持買入評級，消息刺激股價上揚，收升０﹒４９％，破４１０元關

，報４１１元，盤中高見４１３﹒６元，創逾年半高。

Ａ股兩市繼續走高，上證綜指收報２９２６點，升２５點或０﹒８７％，深證成指則報

１０９４０點，升１７２點或１﹒６％，總成交略增０﹒５２％至７９００億元人民幣。



＊美經濟狀況良好有利出口股向上，惟撤銷中港貿易特殊待遇＊



美聯儲主席鮑威爾對國會表示，美國經濟狀況良好。隨著貿易政策不確定性的風險消退，全

球經濟增長愈趨穩定，美國經濟擴張已進入第１１年，是有史以來最長。創科（００６６９）揚

３﹒４１％，報６９﹒６５元；德昌電機（００１７９）漲３﹒３２％，報１９﹒３２元；敏實

（００４２５）升１﹒６１％，報２５﹒２元；耐世特（０１３１６）揚２﹒４３％，報

６﹒７５元；敏華（０１９９９）走高２﹒１８％，報６﹒０９元。不過，有外媒報道，美國貿

易代表辦公室（ＵＳＴＲ）近日把中國、香港、印度等２５個經濟體，從發展中國家及最不發達

國家名單除名，意味華府改變２０多年來的貿易政策，暫時未知消息會否對上述板塊造成影響。

因應新型冠狀病毒疫情打擊航空業，中國民航局馮正霖表示，支持航企根據需要進行聯合重

組、優化運力。暗示國內一些陷入困境的航空公司可能會合併。東航（００６７０）微升

０﹒５３％，報３﹒８元；國航（００７５３）平收，報６﹒８７元；南航（０１０５５）揚

２﹒２１％，報４﹒６３元；國泰航空（００２９３）升１﹒９３％，報１０﹒５８元。民航局

又承諾深化降稅減費，並加強與外交部門協調、盡可能確保中國與各國間航班通達。



＊改革開放後政府首次徵用房產，內房先跌後回穩＊



廣東省人大常委會昨日授權廣州市和深圳市政府，在必要時可依法緊急徵用房屋、設施等作

應急防疫應變，是中國改革開放後首次，政府被授權有緊急權力徵用私人財產，引發未來中國私

樓需求下降憂慮，內房股今日先跌後回穩，中海外（００６８８）微升０﹒１８％，報２８﹒２

元；碧桂園（０２００７）揚１﹒１３％，報１０﹒７２元；融創（０１９１８）升０﹒８２％

，報４３﹒１元；恆大（０３３３３）軟０﹒２２％，報１８﹒３８元；世茂房（００８１３）

走高２﹒３７％，報２８﹒１元。

本地地產板塊緊貼內房走勢，恆隆（００１０１）業務聚焦中國，收漲１﹒６１％，報

１７﹒６８元。香港地產建設商會發表聲明表示，鑑於本港零售餐飲業當境況困難，商會各會員

為共渡時艱，將繼續與有需要的租戶按個別情況探討各種可行辦法，包括提供寬減租金，新地

（０００１６）升１﹒１６％，報１１３﹒７元；置富（００７７８）滑０﹒４５％，報

８﹒８７元。市傳九置（０１９９７）旗下海港城本月減租五成，錄微升０﹒４９％，報４１元

。美聯（０１２００）前線員工可因應需要，由即日起至２月底，申請放無薪假，成本或下降，

刺激該股收漲３﹒７７％，報１﹒１元。



＊花旗：大型銀行應對疫情更具彈性，匯控中銀可撈底＊



花旗發表研究報告指，因受連續的宏觀因素衝擊，以及受累中國業務拖累資產質量下滑，香

港小型銀行風險較高，又認為匯控（００００５）和中銀香港（０２３８８）等大型銀行應對疫

情更具彈性，風險回報頗具吸引力，已屆撈底時機。重磅股匯控上揚１﹒１９％，報５９﹒３５

元；中銀香港升１﹒１％，報２７﹒６５元；恆生（０００１１）微升０﹒６２％，報

１６２﹒９元；渣打（０２８８８）揚２﹒０４％，報６４﹒９５元；東亞（０００２３）滑

０﹒１１％，報１７﹒４６元。

本地零售股受累去年反修例衝突及新型肺炎擴散的影響，一直沽壓沉重，今日珠寶板塊先見

起息，六福（００５９０）升１﹒４９％，報２０﹒５元；周生生（００１１６）揚１﹒７３％

，報９﹒４元；周大福（０１９２９）走高３﹒８７％，報７﹒２５元。焦點股香港電視

（０１１３７）折讓逾１４％配售９０００萬股，淨籌４﹒５億擴電子商貿，今挫１３﹒４８％

收報５﹒２元，逼近配股價５﹒１５元。其他零食股跟隨向下，昨日急漲近２２％的ＣＥＣ

（００７５９），今日下瀉２２﹒２２％，報０﹒７元；優品３６０（０２３６０）則跌

４﹒４９％，報２﹒３４元。（ｎｓ）

