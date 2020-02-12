《經濟通通訊社１２日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，但昨日（１１日）的新

增確診病例有下降的跡象，而累計確診病例則逼近４﹒５萬宗。

此外，世衛將新型冠狀病毒，正式命名為Ｃｏｖｉｄ－１９。世衛組織總幹事譚德塞表示，

根據準則，名稱必須不涉地理位置、動物物種、個人或特定族群，避免不準確或污名化。他表示

，新型冠狀病毒疫苗有望在１８個月內準備就緒，各國應該將新型冠狀病毒視為頭號公敵，病毒

比恐怖主義造成的後果，威力更大，不能讓病毒在本地傳播。



＊湖北省單日新增數回落至２千宗以下＊



國家衛健委最新公布，截至１１日，收到全國３１個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計

報告確診新型冠狀病毒肺炎病例增至４４６５３宗，死亡人數達１１１３人；現有確診病例

３８８００宗（其中重症病例８２０４宗），累計治癒出院病例４７４０宗，現有疑似病例

１６０６７宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例合共７７宗，其中香港再增至４９宗，而澳門及台灣則分

別繼續維持１０宗和１８宗。

單計２月１１日，新增確診病例２０１５宗，其中湖北省佔１６３８宗，是個多星期以來，

數字首次回落至２千宗以下，新增重症病例８７１宗；全國新增死亡病例９７宗，湖北佔９４宗

，河南、湖南、重慶各１宗；新增治癒出院病例７４４宗，湖北省佔４１７宗；新增疑似病例３

３４２宗。（ａｃ）

