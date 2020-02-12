【抗疫維穩】習近平：有信心戰勝疫情，完成既定經濟社會發展目標

《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平昨日（１１日）分別與卡塔爾元首塔米姆及印

尼總統佐科維多多通電話，談到中國對新型冠狀病毒疫情的防控工作。習近平強調，中國採取最

嚴格、最徹底的防控舉措，取得積極成效。中國有能力、有信心、有把握，既要徹底戰勝疫情，

還要完成既定經濟社會發展目標任務，相信中國戰勝這次疫情後，將更加繁榮昌盛。

習近平又表示，正是由於中國採取強而有力的防控措施，才沒有在國際上形成大規模擴散蔓

延，希望各國及時了解和遵從世衛組織關於旅行和衛生的指導意見。（ｅｗ）

