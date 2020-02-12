【武漢肺炎】民航局：支持航企根據需要重組優化運力，渡過難關

《經濟通通訊社１２日專訊》民航局召開２月民航安全運行形勢分析會。民航局局長馮正霖

表示，要關注行業生產經營風險，進一步推進降稅減費措施，研究降低政府管理的涉企收費標准

，支持航企根據需要進行聯合重組、優化運力，幫助企業渡過難關。

他表示，關注國際航班運行風險，協助航空公司申請保留境外航權時刻，加強與外交部門協

調，督促有關國家按照國際公約和雙邊協定依法保障中國航班正常執行，盡可能確保中國與各國

間航班通達。



＊國際民航組織預測新冠肺炎對航空運輸業影響重大＊



國際民航組織（ＩＣＡＯ）數據顯示，新冠肺炎爆發導致中國農歷新年期間的航班預訂量大

幅下降。據預測，從２０２０年２月到２０２０年３月，如果投放中國市場的座位數減少的比例

保持現在的基本情況不變，旅客運輸量將減少約１６４０萬人次，２０２０年第一季度潛在收入

損失約為４１億美元；如果投放中國市場的座位數減少幅度繼續增加，旅客運輸量將減少約

１９６０萬人次，潛在收入損失約為４９億美元。航空運輸市場的變化將對旅遊業產生嚴重影響

。

目前中國仍是世界上最大的旅遊消費國，佔國際旅遊消費的五分之一。受中國遊客流失影響

最嚴重的前５個國家分別是泰國、日本、美國、法國和澳大利亞，據預測，上述國家潛在的經濟

損失約２４０億美元。（ｅｗ）

