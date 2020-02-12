【武漢肺炎】衛健委：新增確診病例數較最高降４８％，現積極變化

《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前疫情形勢仍然十分

嚴峻，但在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化。新增報告病例波動

下降，新增確診病例數由最高時２月４日的３８８７例下降到２月１１日的２０１５例，新增疑

似病例數由最高時２月５日的５３２８例下降到２月１１日的３３４２例，降幅分別達到了４８

﹒２％和３７﹒３％。治愈出院人數較快增長，治愈比例由最低時１月２７日的１﹒３％上升到

２月１１日的１０﹒６％。（ｅｗ）

