《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前疫情形勢仍然十分
嚴峻，但在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化。新增報告病例波動
下降，新增確診病例數由最高時２月４日的３８８７例下降到２月１１日的２０１５例，新增疑
似病例數由最高時２月５日的５３２８例下降到２月１１日的３３４２例，降幅分別達到了４８
﹒２％和３７﹒３％。治愈出院人數較快增長，治愈比例由最低時１月２７日的１﹒３％上升到
２月１１日的１０﹒６％。（ｅｗ）
12/02/2020 15:18
【武漢肺炎】衛健委：新增確診病例數較最高降４８％，現積極變化
《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前疫情形勢仍然十分
嚴峻，但在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化。新增報告病例波動
下降，新增確診病例數由最高時２月４日的３８８７例下降到２月１１日的２０１５例，新增疑
似病例數由最高時２月５日的５３２８例下降到２月１１日的３３４２例，降幅分別達到了４８
﹒２％和３７﹒３％。治愈出院人數較快增長，治愈比例由最低時１月２７日的１﹒３％上升到
２月１１日的１０﹒６％。（ｅｗ）
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