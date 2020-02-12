【政策解讀】中泰證券：提前下達新增地方債對市場不構成衝擊

《經濟通通訊社１２日專訊》國家財政部近日提前下達２０２０年新增地方政府債務限額

８４８０億元（人民幣．下同）。加上此前提前下達的專項債務１萬億元，共提前下達２０２０

年新增地方政府債務限額１８４８０億元。

中泰證券研究所高級經濟學家楊暢認為，本次提前下達是在現有額度中將後續額度提前發行

，對市場不構成衝擊。一般債的主要目的是彌補地方政府的收支壓力。專項債的主要目的則是加

快復工，通過提前下達專項債的額度支持基建、拉動經濟增長。隨著專項債支持下的投資修復，

後續經濟會明顯回升。（ｗｌ）

