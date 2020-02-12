【武漢肺炎】據報鴻海冀２月底恢復一半中國產能，３月達８０％

《經濟通通訊社１２日專訊》新冠病毒肺炎疫情進入穩定階段，全球智能手機代工大廠鴻海

在中國的主要廠區本周陸續拿到復工許可。據《路透》引述消息人士周三表示，公司內部設定目

標，希望２月底能恢復５０％在中國的產能，３月則可以達到８０％。

鴻海在中國的兩大主要生產基地 河南鄭州和廣東深圳龍華，周一（１０日）均已獲準復

工，規模較小的昆山廠區亦在周二（１１日）拿到復工許可。不過截至周一，鄭州和深圳廠區的

工人返廠率僅約一成。（ｗｌ）

