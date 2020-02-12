  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2020 11:52

【武漢肺炎】據報鴻海冀２月底恢復一半中國產能，３月達８０％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》新冠病毒肺炎疫情進入穩定階段，全球智能手機代工大廠鴻海
在中國的主要廠區本周陸續拿到復工許可。據《路透》引述消息人士周三表示，公司內部設定目
標，希望２月底能恢復５０％在中國的產能，３月則可以達到８０％。
　　鴻海在中國的兩大主要生產基地　　河南鄭州和廣東深圳龍華，周一（１０日）均已獲準復
工，規模較小的昆山廠區亦在周二（１１日）拿到復工許可。不過截至周一，鄭州和深圳廠區的
工人返廠率僅約一成。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS12/02/2020
【FOCUS】鮑叔關注疫情威脅 債王揭央行「隱形政策」利金價
生財有道12/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：平醫70元以下首注吸納
國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金