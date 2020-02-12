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12/02/2020 15:48

【政策解讀】國泰君安料今年專項債總額按年增四成，基建行業跑贏

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家財政部提前下達２０２０年新增地方政府債務限額
８４８０億元（人民幣，下同），加上此前提前下達的專項債務１萬億元，將共提前下達
２０２０新增地方政府債務限額１８４８０億元。國泰君安發表最新報告指，據統計，截至１月
底，已發行專項債的額度達到７１４８億元，較２０１９年同期發行額大增７１％。
　　此外，若不包括剛公布提前發行的額度２９００億元，截至１月專項債發行額度已佔提前下
達發行額度１萬億元的７１﹒５％，反映下發力度非常強。財政部披露２０１９年共發行專項債
總額２１４８７億元，市場預計今年總額或可達３００００億元，較２０１９年大增４０％。
　　報告認為，在下發額度及速度均預期增加的情況下，地方基建項目將有更充足的資金推動，
預計２０２０年基建投資增速將高於２０１９年的３﹒７％。考慮到上述因素，加上２０２０年
為「十三五」收官之年，根據以往經驗投資將較往年提速，加上現時政府有增加基建投資以維持
經濟穩定的需要，２０２０年基建投資增速或有超於預期的可能。
　　國泰君安指出，中國中鐵（００３９０）、中國鐵建（０１１８６）及中國通號
（０３９６９）將是鐵路建設提速最主要的受益者。此外，中交建（０１８００）亦將受惠於公
共基礎設施，如公路及醫院等項目的加大投入。重申行業「跑贏大市」評級。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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