【ＦＯＣＵＳ】鮑叔關注疫情威脅，債王揭央行「隱形政策」利金價

【ＦＯＣＵＳ】新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，繼被世衛周一（１０日）以「冰山一角」

及「星火燎原」示警後，周二（１１日）再成為聯儲主席鮑叔口中「美國和世界經濟前景面臨的

風險之一」。

值得留意的是，儘管鮑叔重申當前利率水平「適當」，但就預計花旗國通脹未來數月將向２

％目標靠攏，加上侵侵青睞的聖路易斯聯儲主席布拉德揚言「支持通脹率超過２％目標」，都似

印證「新債王」岡拉克所揭的央行「隱形政策」，金價後市或可看高一線。



＊稱「美國和世界經濟前景風險之一」＊



內地新冠肺炎確診病例逼近４﹒５萬宗（截至１１日錄４４６３５宗），緊隨其後的是齊名

香港的國際金融中心－－新加坡（不計日本確診的「鑽石公主號」郵輪病例），最新錄４７宗。

面對全球至少２４個國家或地區接連現確診病例，周二前往國會山出席聽證會的聯儲主席鮑

叔（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ），稱此或打亂中國經濟活動，並蔓延其他經濟體，是美國和

世界經濟前景面臨的風險之一。

他指，現在無法知道疫情會否長期影響或導致美國經濟前景評估出現實質性改變，「一切都

為時太早」，但就重申當前１﹒５％－１﹒７５％的短期借貸成本目標區間，是保持經濟在既定

軌道上擴張的「適當」水平。

鮑叔無視侵侵「Ｆｅｄ Ｒａｔｅ ｉｓ ｔｏｏ ｈｉｇｈ，Ｄｏｌｌａｒ ｉｓ

ｔｏｕｇｈ ｏｎ ｅｘｐｏｒｔｓ（利率太高，美元過強）」的最新推文，拒「放鴿」暗示減

息，但就預計花旗國通脹未來數月將向２％目標靠攏（去年為１﹒６％）。



＊通脹之虎勢愈顯，容忍超標實有苦衷＊



無獨有偶，獲侵侵青睞、亦是《經濟學人》「全球十大最具影響力經濟學家」的聖路易斯聯

儲主席布拉德同日則稱，「支持通脹超過２％目標」，兩人言論似印證「新債王」岡拉克所揭的

央行「隱形政策」。

在岡拉克看來，聯儲容忍甚至希望通脹超標的深層原因非常複雜，政策動機實則是基於其十

分清楚美國國家債務正以驚人速度複利擴張；而令通脹率高於利率，正是消除複利效應的好方法

。無論是鮑叔去年１２月「須看到通脹大幅持續上升才加息」還是布拉德「支持通脹超過２％目

標」的說法，都是為了壓低利率。

從美國到中國的政策利率皆易跌難深，惟通脹加速之勢愈顯，此從前者１月工資按年漲幅重

回３字頭錄３﹒１％，後者１月ＣＰＩ錄按年升５﹒４％（湖北更達５﹒５％）創逾８年高可見

一斑。

隨著新冠肺炎疫情降低開工率及推升必須消費品流通成本，而非洲豬瘟陰魂未散，禽流感（

越南、德國）、蝗災（東非、印度）又來襲，早前回調的金價後市或看高一線（全球黃金

ＥＴＦ持倉１月增６１噸至２９４７噸歷史新高）。技術走勢顯示，１５５６美元左右或是較佳

買入位。

