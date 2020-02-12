《投資智慧－鄧聲興》市場看好吉利（００１７５）與富豪合併

《投資智慧》吉利汽車（００１７５）宣布，正在與富豪汽車的管理層進行初步討論，探討

通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性，合併後的業務擬於香港及斯德哥爾摩上市。市場看

好這兩間企業的合併計劃，吉利在瑞典上市，更可帶來新的資金。此外，長期合作可以改善客戶

對品牌的認知度；而兩間企業重組將集中在發動機和車輛模塊化的架構上，相信有利於成本結構

上產生協同效應，降低兩家公司在新技術開發的研發成本。吉利與富豪汽車合併後亦可在瑞典發

新股掛牌上市，有助改善公司現金流。



另一方面，富豪汽車在歐洲汽車市場的穩固地位有助吉利打入海外市場，特別是吉利自主研

發的品牌領克。富豪汽車２０１９年業績強勁，淨收益同比升４％，主要受惠銷量及產品整合，

同時成本及營運效益有所提升。吉利母企吉利控股早於２０１０年已從美國車廠福特手中收購生

產乘用車的富豪汽車汽車（Ｖｏｌｖｏ Ｃａｒ）全部股權及資產。此後，吉利再於２０１７年

底與歐洲基金公司Ｃｅｖｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ達成一致，收購其持有的富豪汽車集團股票，

交易完成後，吉利控股持有富豪汽車集團８﹒２％的股權，成為其第一大持股股東，並擁有１５

﹒６％的投票權。



＊將推過濾淨化系統汽車＊



此外，吉利公布，將開始在中國批量生產首款配備以Ｎ９５口罩為過濾標準的車載淨化系統

的汽車，生產將在３０天內開始。同時將投資５３００萬美元開發健康汽車，設計可以隔絕病毒

的汽車，並定位為普通消費者的消費級產品。內地疫情持續，隔離病毒的器材需求增加。而且內

地空氣情況欠佳，相信在疫情過後，過濾空氣系統的汽車有一定需求。吉利自主研發的品牌可控

制利潤成本，相信有較高的毛利率。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

