《師傅教路－黃瑋傑》特斯拉電動車售價或再降，對比亞迪構成威脅

《師傅教路》比亞迪（０１２１１）公布了１月份汽車銷售數據，無論是同比或環比均呈現

大幅下滑，其１月份汽車總銷量為２５１７３輛，較去年同期大幅下降４２﹒６８％，環比減少

４１﹒７％。其１月份新能源汽車銷量只有７１３３輛，同比和環比分別下跌７５﹒１２％和

４５﹒５％。按車型劃分，新能源乘用車銷量為７０２０輛，同比和環比分別下跌７４﹒９３％

和３４﹒５％。其中，純電動乘用車銷量為５１４４輛，同比和環比分別下跌６８﹒２８％和

３５﹒２％；插電式混合動力乘用車銷量為１８７６輛，同比和環比分別下跌８４﹒０８％和

３２﹒５％。新能源商用車銷量為１１３輛，同比和環比分別下跌８２﹒９６％和９５﹒３％。

其中，客車銷量為１０９輛，同比和環比分別下跌８０﹒３２％和９５﹒１％，其他車型銷量只

有４輛，同比和環比分別下跌９６﹒３３％和９７﹒６％。



＊新能源汽車補貼退坡放慢，銷售前景仍欠樂觀＊



傳統汽車方面，１月份銷量為１８０４０輛，同比增長１８﹒２８％，但環比卻減少

４０％，其中，轎車銷量為４４８４輛，同比增長３﹒５６％，但環比減少３３﹒４％；ＳＵＶ

銷量為１２２５４輛，同比增加１０８﹒０８％，但環比卻減少４１﹒９％；ＭＰＶ銷量為

１３０２輛，同比和環比減少７４﹒１３％和４２﹒３％。

工信部早前公布，為促進汽車消費，正在研究新能源汽車補貼政策，可能稍為放緩補貼退坡

﹒受此利好消息刺激，比亞迪股價於１月中大幅抽升，從４０元以下升至４９﹒５元。不過，即

放新能源汽車汽車補貼退坡放緩，市場人士對新能源汽車銷售前景仍不大樂觀。中國汽車工業協

會最新數據顯示，２０１９年新能源汽車銷量為１２０﹒６萬輛，較２０１８年下降４％，距離

年初預測的１６０萬至１７０萬輛全年銷量相距甚遠﹒受春節假期及肺炎疫情爆發的雙重影響，

今年１月中國新能源汽車產銷規模預計較去年同期下降３０％，銷量預計只有約７萬輛，而２月

和３月都將呈現下降趨勢，保守估計第一季度銷量只有２０萬輛，同比下降最少２０％。



＊特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３中國生產售價料再下降＊



除了面對整個新能源汽車市場增長放緩，比亞迪還要面對來自特斯拉的競爭﹒統計數據顯示

，特斯拉２０１９年電動車交付量按年大增５０％，達到３６﹒７萬輛，遠遠拋離比亞迪的

２２７１５２輛，位居世界第一。由於特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３售價經過大幅度下調，加上其上海

超級工廠完工投產，Ｍｏｄｅｌ ３去年交付量達３０萬輛﹒隨著國產化落地，Ｍｏｄｅｌ ３

售價可能進一步下降，今年銷量料將再創新高﹒加上特斯拉宣布與國內動力電池龍頭寧德時代簽

訂供貨協議，料可進一步縮減電池成本，對比亞迪構成更大威脅。《輝立證券董事 黃瑋傑》

（筆者沒有持有上述股票）

