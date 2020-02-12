《拆局麒想－林嘉麒》吉利重組不一定有利，還看發動機技術誰孰

《拆局麒想》吉利（００１７５）近日公布與沃爾沃汽車ＡＢ進行兩家公司業務合併重組可

能性的討論，消息刺激股價周二（１１日）最高見過１５﹒２８元。絕大部分分析認為合併重組

必定是利大於弊，整體架構精簡後，帶來協同效應等等。在方向上，筆者絕對贊同，重組後當然

會更好，不然重組來甚麼？今次通告內容字數不多，重組二字可憧憬無限想像，惟投資時切忌想

得太多好處，先以蛛絲馬跡參透未來重組的可能，結果也未必一定是完全利好。



首先要知道，吉利早於２０１９年１０月８日已刊發公告，指吉利控股（母公司）及沃爾沃

汽車擬將其內燃發動機業務合併為獨立業務，旨在建立新的全球供應商，以尋求開發新一代的內

燃發動機及混合動力總成。因此，消息不是新鮮事。當時股價水平在１３元附近，與周一（１０

日）通告發出時股價相若，不過今次消息卻刺激股價見過１５元，似乎效果大得多。當然，今次

內容較多提及了重組的方向。投機者現時最想的是兩大公司吉利控股及沃爾沃汽車先整體合併，

然後再上市。不過，不要想得太美好，暫時通告是指業務合併，目的是成本結構及新技術開發的

方向。早於２０１０年，吉利控股正式完成對沃爾沃的全部股權收購後，兩間公司的技術整合正

式開始。及後，沃爾沃先後於２０１１年至２０１３年三年間，在張家口投建發動機基地主體、

在中國上海嘉定成立總部、允許吉利旗下品牌使用汽車授權技術、在瑞典成立ＣＥＶＴ研發中心

，共同開發緊湊型模組化基礎架構（ＣＭＡ）等。透過ＣＭＡ平台，萬眾矚目的領克０１終於上

市。此前，吉利旗下品牌博瑞，與及吉利控股下的綠色環保系列發動機、小型車平臺及電動車動

力總成系統技術領域上也是與沃爾沃合作開發的戰略專案。



ＣＥＶＴ研發中心與ＣＭＡ架構，為吉利提供雄厚的技術保障。ＣＥＶＴ研發中心隸屬於吉

利控股，與富豪汽車、吉利汽車並列。ＣＥＶＴ工作範圍涵蓋吉利未來戰略產品以及研發平台的

各方面，包括共用架構、底盤、動力總成、傳動系統，以及上車體以及車型外觀設計，此外還包

括整車採購、品質管制以及新產品的市場行銷等。另外，ＣＭＡ架構是由富豪汽車和吉利聯合開

發的模組化架構，是兩者最大程度共用的平台，研發了的產品包括未來富豪ＸＣ４０、領克研發

從Ａ０到Ｂ級車的能力等。同時，領克與富豪關係也愈來愈密切，如領克０１直接搭載了

Ｂ４２０４Ｔ３０富豪發動機，而領克０２搭載的１﹒５ｔ三缸機則由吉利和富豪共同研發。隨

後改款１﹒５ｔ發動機和吉利自產後的２﹒０ｔ發動機逐步在吉利品牌推廣，分別搭載在嘉際和

星越上面，同時新款１﹒０ｔ發動機也開始裝備在繽越和繽瑞上。難怪市場早於２０１０年認為

發動機的發展是吉利控股在收購沃爾沃後最大的價值。



富豪汽車是全球發動機產業領先製造商，Ｄｒｉｖｅ－Ｅ系列發動機兼具智慧化和電氣化的

創新特點，而張家口發動機工廠產能３２﹒５萬台，是富豪汽車繼瑞典斯科夫後，全球第二座發

動機工廠。既然吉利控股與沃爾沃過去一直發展最大的賣點是其發動機，而吉利汽車只屬授權使

用其發動機，技術是在吉利控股上面，公司未來重組理應圍繞此部分業務，而吉利汽車這間上市

公司甚樣才能分到一杯羹呢？暫時是言之尚早。慶幸的是，現時吉利控股與沃爾沃並沒有上市，

只有吉利汽車及ＶｏｌｖｏＡＢ（瑞典上市公司，主營貨車業務）為兩地上市，母公司會否透過

此兩地融資平台，令兩者未來可參予更多發動機的業務呢？是謂未來對吉利股價的最大關鍵。《

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

