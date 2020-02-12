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即市新聞

12/02/2020 10:49

《樓市亮話－湯文亮》別人不敢買樓才是買樓的時機

　　《樓市亮話》香港經過８個月社運，加上新冠肺炎，樓市疲弱不堪，有老友見到有不少業主
減價，認為現在是買樓的時機，問我點解按兵不動，很容易錯失良機？我話寧願錯失良機都唔想
入錯市，而事實上現在太多人諗住入市買樓，怎樣計算都不是買樓的時機。
　
　　老友問如果現在還不是買樓的好時機，究竟幾時才是？這個問題很容易回答，但很難解釋，
因為大部分聽到答案之後一定要我解釋，答案是別人不敢買樓的時候，才是買樓的好時機，現在
咁多人準備買樓，又點會是買樓好時機。
　
　　老友話唔明白，意思是叫我解釋。樓市下跌時會出現三個階段，現在處於第一個階段，有不
少業主是因為財務問題逼於無奈賣樓，樓價亦有相當折讓，不少以往打算買樓的人因為嫌樓價太
貴而沒有買樓，現在見樓價已經下調至他們能力負擔之內，擔心如果唔買樓，樓價可能很快會調
頭回升，這個情況亦出現過不少次。所以，第一批買樓的人應該是那些有需要而又能夠負擔的人
，物業投資者很少在這個階段出手買樓。
　
　　由於第一階段是那些財務緊張的業主賣樓，到了第二階段，因財困而賣樓的業主並不太多，
而賣樓的業主是唔睇好後市，但並不是離開樓市，他們希望賣樓之後樓市繼續下跌，令他們有機
會以低位再入市，這個階段因有需要而買樓的人並不太多，反而是物業投資者會買樓，這個階段
亦可以說物業投資者對決，誰勝誰負就要看樓市以後走勢，樓市上升，那些入市買樓的投資者當
然是勝利者，但樓市下跌，那些賣樓的投資者未必是勝利者，因為他們唔夠膽再入市買樓。
　
　　樓市去到第三階段可以用殘、賤來形容，能夠成交的都是價低質優單位，但很奇怪，那時候
大部人都唔敢買樓，並且認為樓價仍會下跌，其實，如果有錢就應該買樓，不過仍要加多一樣，
就是要夠膽，有錢冇膽仍然唔會買樓，老實說，有錢有膽的人不是太多，如果唔夠錢買樓，嚇都
畀人嚇死。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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