《缸邊嫺談－黃惠嫺》申洲國際（０２３１３）具產能及客戶優勢

《缸邊嫺談》國內因物料及人工成本的不斷上升，及主要經濟體系對中國與其他國家的差異

化貿易政策，促使申洲國際（０２３１３）於２０１２年已開始部署於東南亞地區優化生產基地

的布局。



＊柬埔寨新廠年中投產＊



集團於越南之面料工廠的生產能力快速提升，有效促進了柬埔寨和越南成衣工廠之交貨期縮

短，提供了上游產能之保障。預計集團國內及國外的面料產能在２０２０年底均達到３５０噸╱

天的規模。



越南產能方面，越南一及二期的服裝工廠合共有１５０００人，未來二期的服裝工廠將會增

加多３０００人至１８０００人。最近，集團在２０１９年１０月１７日宣布，將投資約１億美

元於越南興建一座專為阿迪達斯而設的成衣生產設施。預期新成衣生產設施將於２０２１年開始

逐步投產，屆時將會聘請６０００人。相信在越南興建成衣生產設施將使生產基地多元化，能紓

緩產能緊張的情況，並於日漸複雜國際貿易形勢下提供靈活性。



柬埔寨產能方面，現時集團於柬埔寨的三家工廠，共有１２０００人。２０１８年９月１７

日集團宣布投資約１億美元在柬埔寨興建下游成衣生產設施（用於包括裁剪、縫制、印花、繡花

、包裝、水洗等工序）。工廠將於２０１９年上半年內開始工程建設，預期柬埔寨新製衣工廠將

於２０２０年年中開始分階段投產，計劃招聘１﹒８萬員工。



＊海外產能減貿戰影響＊



集團持續優化海外產能的結構，雖然中美兩國在貿易問題上已簽署了第一階段協議，但集團

的收入有６８﹒６％來自海外，當中有近１５％是來自美國。而越南國會於２０１８年１１月至

１２月，通過了批准「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」的決議。越南紡織服裝行業將有機會

擴大在加拿大、新西蘭、澳大利亞等國家的市場分額。此外，「越南與歐盟自由貿易協定」已達

成協議，尚待歐盟委員會及越南國會批准。集團海外產能的布局能有效將貿易戰及匯率波動的影

響減至最低。



國內產能方面，集團於國內正在建設更具自動化、智能化的物流倉儲設施，以提高物流傳輸

的效率和準確性。預期２０１９至２０２０年為集團產能的建設期，到２０２１至２０２２年為

集團產能投入的高峰期，屆時產能的提升有助集團能滿足更多客戶訂單的需求。



＊四大客戶銷售遍全球＊



現時集團的最大客戶包括有Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ、Ｐｕｍａ及Ｕｎｉｑｌｏ，此四大客

戶的銷售遍及全球，集團逐步擴充東南亞地區布局產能，將出口地區轉移，有利減輕貿易戰上的

影響。而四大品牌食正休閒運動熱大趨勢，歐美經濟的回暖有助帶動集團訂單量的增長。



另外，集團指會繼續提升製造過程的自動化水平，實現更大程度的規模化生產以進一步降低

生產成本。自２０１９年４月１日起，中國政府將生產企業之增值稅稅率下調了３個百分點，集

團國內產生供內部需求因而得到減負。



集團具有產能產地區域布局的優勢，未來在集團的自動化生產及產能擴充下，收入及利潤有

望持續提升。投資者可考慮於１０４元附近的水平持或吸納，目標價為１１５﹒５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

