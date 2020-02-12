《經濟通通訊社１２日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響
，內地共有約１０００間門店暫時停業，將配合政府和相關衛生機構指引和安排，部分暫時停業
門店恢復營業時間將根據疫情發展及各地政府政策作出決定。
該集團指，華北、華中及華南共設有３個生產中心。基於近期事件影響，已調動華北及華南
生產中心的產能，目前整體產能充足，生產活動正常。該集團指，所有產品均為１００％的包裝
產品，降低運輸和售賣過程中的污染風險。（ｗｈ）
12/02/2020 07:53
【武漢肺炎】周黑鴨：內地１０００間門店停業，生產活動正常
《經濟通通訊社１２日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響
，內地共有約１０００間門店暫時停業，將配合政府和相關衛生機構指引和安排，部分暫時停業
門店恢復營業時間將根據疫情發展及各地政府政策作出決定。
該集團指，華北、華中及華南共設有３個生產中心。基於近期事件影響，已調動華北及華南
生產中心的產能，目前整體產能充足，生產活動正常。該集團指，所有產品均為１００％的包裝
產品，降低運輸和售賣過程中的污染風險。（ｗｈ）
|國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
|生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
|生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
|生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
|剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
|生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰