  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2020 07:53

【武漢肺炎】周黑鴨：內地１０００間門店停業，生產活動正常

　　《經濟通通訊社１２日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響
，內地共有約１０００間門店暫時停業，將配合政府和相關衛生機構指引和安排，部分暫時停業
門店恢復營業時間將根據疫情發展及各地政府政策作出決定。
　　該集團指，華北、華中及華南共設有３個生產中心。基於近期事件影響，已調動華北及華南
生產中心的產能，目前整體產能充足，生產活動正常。該集團指，所有產品均為１００％的包裝
產品，降低運輸和售賣過程中的污染風險。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金