【武漢肺炎】周黑鴨：內地１０００間門店停業，生產活動正常

《經濟通通訊社１２日專訊》周黑鴨（０１４５８）公布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響

，內地共有約１０００間門店暫時停業，將配合政府和相關衛生機構指引和安排，部分暫時停業

門店恢復營業時間將根據疫情發展及各地政府政策作出決定。

該集團指，華北、華中及華南共設有３個生產中心。基於近期事件影響，已調動華北及華南

生產中心的產能，目前整體產能充足，生產活動正常。該集團指，所有產品均為１００％的包裝

產品，降低運輸和售賣過程中的污染風險。（ｗｈ）

