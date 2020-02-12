【企業盈警】精熙（２７８８）生產天數減，中期溢利或受不利影響

《經濟通通訊社１２日專訊》精熙國際（０２７８８）公布，受新型冠狀病毒疫情影響，有

關疫情防控措施非其控制範圍內，導致生產天數減少，或令截至６月３０日止６個月營收較去年

同期減少，亦使溢利可能受不利影響。

該集團指，間接全資附屬公司東莞精熙光機已接到所在地政府指示，配合做好疫情防控措施

包括延長內地農曆新年假期，並在有關政府同意下作好復工前安全準備工作。

此外，該集團已實施疫情防控措施如密切跟蹤員工健康狀況及疫情發展，確保能持續開展業

務運作。（ｗｈ）

