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即市新聞

12/02/2020 07:53

【企業盈警】精熙（２７８８）生產天數減，中期溢利或受不利影響

　　《經濟通通訊社１２日專訊》精熙國際（０２７８８）公布，受新型冠狀病毒疫情影響，有
關疫情防控措施非其控制範圍內，導致生產天數減少，或令截至６月３０日止６個月營收較去年
同期減少，亦使溢利可能受不利影響。
　　該集團指，間接全資附屬公司東莞精熙光機已接到所在地政府指示，配合做好疫情防控措施
包括延長內地農曆新年假期，並在有關政府同意下作好復工前安全準備工作。
　　此外，該集團已實施疫情防控措施如密切跟蹤員工健康狀況及疫情發展，確保能持續開展業
務運作。（ｗｈ）

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