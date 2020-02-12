【武漢肺炎】培力控股：澄清廣西設施如常生產，擬增產中藥保健品

《經濟通通訊社１２日專訊》培力控股（０１４９８）公布，注意到傳聞廣西南寧濃縮中藥

配方顆粒生產設施因新型冠狀病毒肺炎疫症蔓延而暫停運作，現澄清有關傳聞絕非事實。南寧生

產設施已於本月３日恢復如常生產。

該集團指，由於疫症蔓延及預期對保健產品的需求將上升，計劃增加生產及供應中藥保健產

品，特別是與香港大學共同研發之益抗適，該產品以雲芝及靈芝煉製純天然保健產品，研究顯示

其成分能有效增強人體免疫力，以對抗感染，提升人體對疾病之抵抗力。（ｗｈ）

