《經濟通通訊社１２日專訊》朗生醫藥（００５０３）公布，目前所有工廠的生產都處於暫
停狀態或準備在接下來的７至１０天內逐步恢復生產，取決於疫情發展及政府建議或限制，若長
時間持續這些限制，可能進一步限制生產和醫院銷售風險，或對今年營運及業績產生不利影響。
該集團指，大部分業務都集中在內地，由於中央和地方政府已經施加一些限制措施，以限制
在內地出行並延長農曆新年假期，以減少病毒的傳播。該集團指，將續評估疫情對營運及財務表
現的影響。（ｗｈ）
12/02/2020 07:56
【武漢肺炎】朗生醫藥（０５０３）所有工廠停產，業績受不利影響
《經濟通通訊社１２日專訊》朗生醫藥（００５０３）公布，目前所有工廠的生產都處於暫
停狀態或準備在接下來的７至１０天內逐步恢復生產，取決於疫情發展及政府建議或限制，若長
時間持續這些限制，可能進一步限制生產和醫院銷售風險，或對今年營運及業績產生不利影響。
該集團指，大部分業務都集中在內地，由於中央和地方政府已經施加一些限制措施，以限制
在內地出行並延長農曆新年假期，以減少病毒的傳播。該集團指，將續評估疫情對營運及財務表
現的影響。（ｗｈ）
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