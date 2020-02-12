【武漢肺炎】朗生醫藥（０５０３）所有工廠停產，業績受不利影響

《經濟通通訊社１２日專訊》朗生醫藥（００５０３）公布，目前所有工廠的生產都處於暫

停狀態或準備在接下來的７至１０天內逐步恢復生產，取決於疫情發展及政府建議或限制，若長

時間持續這些限制，可能進一步限制生產和醫院銷售風險，或對今年營運及業績產生不利影響。

該集團指，大部分業務都集中在內地，由於中央和地方政府已經施加一些限制措施，以限制

在內地出行並延長農曆新年假期，以減少病毒的傳播。該集團指，將續評估疫情對營運及財務表

現的影響。（ｗｈ）

