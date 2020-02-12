  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４８﹒６億人幣，買建行騰訊沽金軟吉利

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股受科技股帶動上升，道指升１７４點，加上憧憬疫情降溫
，港股承接今早高開２７２點，其後升幅擴大，一度升逾４００點，收復５０天線（約
２７５８６點）。然而，本地陸續出現新增新型肺炎確診個案，最新個案不排除病毒經住宅單位
的排氣管傳播，令人擔心「沙士淘大花園」事件重現，港股午後升幅收窄，最終收市報
２７５８３點，升３４２點。
　　按額度計算，北水全日淨流入４８﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是金
山軟件（０３８８８）、吉利汽車（００１７５）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１１１０﹒１５億元微升３％。其中港股通成交１９５﹒８億元，佔總成交
１７﹒６％。

＊內銀股受追捧，北水狂掃建行工行＊

　　建行升近２﹒４％，報６﹒４３元領漲內銀股，工行同樣升２％報５﹒５３元。北水同樣力
撐，分別淨買入１３﹒３４億元及４﹒６６億元。
　　國家新聞出版廣電總局官網顯示，今年新一批國產遊戲版號已下發，共有５３款遊戲，審批
時間為２月１０日。其中獲批的包括騰訊的《螺旋風暴》。騰訊盤中一度升至４１１元，收市仍
升２％報４０９元。北水繼續捧場，淨買入７﹒４７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１３．３４　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　７．４７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　４．６６　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．３２　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．１８　
　
　　淨沽出最多港股：
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　－２．２１　
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　－０．９８　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－０．９８　
　　港交所　（００３８８）　　　　　－０．５４　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－０．４４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態12/02/2020
韓列港澳為疫區 加強入境檢疫
生財有道11/02/2020
【武漢肺炎】護士總工會：公院口罩疑失竊 促當局查市面口罩來源
生財有道11/02/2020
疫情持續 港人外遊三大注意
生財有道11/02/2020
足不出戶有商機 永升生活增值物服煞食
剖析天下11/02/2020
股價一飛沖天 Tesla仲買得過？
生財有道11/02/2020
停課不停學 新東方在線讀得過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金