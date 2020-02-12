《日入而息》本港首名武漢肺炎患者康復出院，港鐵新地減租抗疫

《今天重點》﹡十名港人在湖北確診感染新冠肺炎，全部留醫情況大致穩定

﹡本港累計確診增至５０宗，一患者今痊癒出院，成首宗康復個案

﹡傳母公司計劃透過向中國人壽注資將關鍵業務在港借殼上市，最快今年進行

﹡港鐵、新地向商戶提供減租援助抗疫，九倉置業旗下海港城本月亦減租五成

﹡香港電訊去年多賺８％，末期派４０﹒３７分



《即日市況》﹡新冠肺炎疫情或次季結束，港股漲２３９點收２７８２３點破牛熊線



《深滬股市》﹡貨幣調控易鬆難緊，滬綜指收升０﹒９％七連漲



《美元匯價》﹡英鎊１﹒３以上阻力將漸現，可小注做空；歐元最新報１﹒０９１５╱

０９１７，日圓最新報１０９﹒９５╱９８



《公司業績》﹡香港電訊（０６８２３）去年多賺８％，末期派４０﹒３７分

﹡中信建投證券（０６０６６）今年１月純利按年升１﹒８３倍

﹡浙江滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券１月純利按年升１﹒３２倍



《公司資訊》﹡小米１０屏幕將採用６﹒６７英寸雙曲面全面屏幕

﹡太盟地產向證監會投訴春泉產業信託（０１４２６）

﹡亞洲電視（００７０７）非執董賴彩雲涉嫌參與層壓式推銷，被指違反馬來

西亞法律

﹡報道指卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億

﹡港鐵（０００６６）可疑物品事件已解決，東鐵線服務回復正常；港鐵屯馬

線一期周五通車，籲乘客不必急於試坐頭班車

﹡電視廣播（００５１１）公布多項董事局委員會變動，李寶安調任行政委員

會主席

﹡瑩嵐集團（０８４７０）再次遞交建議轉主板上市申請

﹡華立大學（０１７５６）更改中文股份簡稱為「華立大學集團」

﹡證監會表示途屹控股（０１７０１）股權高度集中

﹡香港電訊（０６８２３）流動通訊服務收益增２％，其ＥＢＩＴＤＡ增１％



《神州民企》﹡報告指春節期間騰訊（００７００）兩款遊戲日均用戶增逾５３００萬；騰

訊和ＣＪ等據報向媒體公司Ｓｋｙｄａｎｃｅ投資２﹒７５億美元

﹡長城汽車（０２３３３）１月汽車銷量按年跌２８％

﹡鎳資源國際（０２８８９）將於本周五起除牌



《中國要聞》﹡淘寶直播推「雲發布會」，雷軍將採用發布小米１０

﹡１月中國大宗商品指數微升供應增，惟需求增速續放緩

﹡上海表示疫情期間生鮮電商訂單同比增逾５０％；上海重型和危重型新冠肺

炎病例１９例，多為高齡病例；上海將安排１５００萬元財政資金，提升綠

葉菜產能

﹡上海郵政局要求對所有外地來滬郵件快件消毒

﹡人行不開展逆回購操作，零投放零回籠

﹡分析指提前批地方債下發，旨在帶動有效投資擴大內需

﹡阿里巴巴旗下盒馬宣布開放３萬個崗位招聘

﹡國資委指導推動醫藥央企新冠肺炎藥物應急攻關

﹡習近平稱有信心戰勝疫情，完成既定經濟社會發展目標

﹡銀保監向險企發文件，要求「應賠盡賠、應賠快賠」；疫情當前，險企不得

用理賠為營銷噱頭

﹡上證報表示逆周期政策護航，中國經濟長期向好趨勢不改

﹡傳華為透過後門裝置滲透全球通訊網絡

﹡傳默克爾嚴格規管５Ｇ發展，惟容許華為參與發展

﹡美國家安全顧問表示疫情或影響中國購買美國農產品規模

﹡美農業部表示對華出口預計增加，大豆庫存料下降

﹡民航局表示內地１月航空運輸市場負增長

﹡據報小米電視去年出貨量逾千萬台創中國紀錄，市佔率近兩成

﹡中銀協表示銀行業金融機構信貸助疫情防控超３４９０億

﹡外交部表示反對利用貿易手段干涉他國內政

﹡農業部表示制定農藥產業發展規劃及管理工作要點



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１７７４﹒１９點



《其他消息》﹡馬鐵沙田圍站外發現可疑紙盒，爆炸品處理課人員到場引爆

﹡美國據報擬取消中港新加坡等２５個經濟體貿易特殊待遇

﹡深股通額度全日用１７﹒１億元；滬股通額度全日用２５﹒７億，陸股通淨

流入１４﹒９億

﹡中原經紀人指數ＣＳＩ跌至２９﹒８２點，後市待觀察



《武漢肺炎》﹡全國確診病例逼近４﹒５萬宗，世衛稱病毒是頭號公敵

﹡湖北新增１６３８宗確診病例，累計死亡破１０００宗

﹡１０名港人在湖北確診感染，目前全部留醫情況大致穩定

﹡鑽石公主號再多３９人確診，累計１７４宗確診病例；鑽石公主號港人表示

除非有特殊變化，否則下周三可落船

﹡中金調查指部分企業短期經營性現金流有壓力

﹡加航延長停飛部分中國及來港航班的安排至３月下旬

﹡民建聯建議向成年市民派發１萬元，津貼購買抗疫用品

﹡民航局表示支持航企根據需要重組優化運力，渡過難關

﹡伊利沙伯醫院表示無接獲７００盒口罩被盜報告

﹡希爾頓內地１５０間酒店停業，桔子酒店稱只能活兩月

﹡物流署已訂購５３００萬個口罩，４００萬個已送達

﹡屋宇署職員家人確診新型肺炎，員工接受隔離暫無病徵

﹡春運３３日累計發送旅客１４億人次，大降４４％

﹡美航延長停飛中國及香港航班至４月下旬

﹡美國容許駐港非緊急人員和家屬自行選擇撤離本港

﹡香港郵政表示寄自美國的郵遞服務或有延誤

﹡消息指抗疫基金港府擬加碼，預算案或重研是否派錢

﹡疾控專家曾光稱疫情下降拐點已現，但還潛藏上升拐點

﹡國家民航局表示客座率低於５０％，免費退票涉２００億

﹡康美樓社署服務中心暫停開放，５社工現病徵入院測試

﹡復星醫藥（０２１９６）旗下公司向湖北捐贈約１５００萬元醫療物資

﹡港鐵表示下周一起為高鐵乘客辦理全數退款；向商場小商戶提供減租援助，

冀能共渡時艱

﹡進入法院大樓人士明起須檢測體溫，公眾席座位減半

﹡傳九置（０１９９７）旗下海港城２月將減租五成

﹡農發行發１５億境外人幣債，用於疫情防控信貸投放等

﹡廣州海珠區整棟樓居民被隔離，有業主瞞報確診結果

﹡廣東新增確診病例４２例累計１２１９，深圳增１１例

﹡衛健委表示新增確診病例數較最高降４８％，現積極變化

﹡據報鴻海冀２月底恢復一半中國產能，３月達８０％

﹡鍾南山稱疫情有望４月前結束，為李文亮感到自豪

﹡大新銀行因應疫情推出紓緩措施，客戶可延期還本

﹡招商永隆銀行推抗疫支援措施，客戶可申請還息不還本

﹡東亞推物業按揭「還息不還本」，為期６個月

﹡創興銀行因應疫情推出中小企業支援措施

﹡富衛香港加推「生活守護保障」特惠投保方案

﹡中華電力關閉四間客戶服務中心，今起暫停例行抄電錶

﹡日本城今早１０點於５間分店派籌發售口罩

﹡卓悅於青衣城售口罩及消毒液等，口罩每籌限買１盒；卓悅送１萬個口罩予

康美樓居民，料８４０戶家庭受惠

﹡黑石捐贈１００萬美元支援新型肺炎疫情的救助工作

﹡衞生防護中心表示今新增１宗確診個案，累計錄５０宗

﹡醫管局預計這兩天將陸續有患者出院；傳一名確診病人最快今日出院，或成

本港首宗康復個案

﹡外交部耿爽稱防疫無國界，國際社會應合力應對

﹡新地（０００１６）減免旗下商戶２月租金三至五成

﹡蒙古能源（００２７６）暫停出口原煤到中國至３月２日

﹡互太紡織（０１３８２）部分地區運輸暫停或令番禺廠延遲交付產品

﹡國資委表示央企生產型子企業復工復產率超８０％

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