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即市新聞

13/02/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計算買入區和套利區

　　《運籌帷幄》假設大家準備買入的股票於１０﹒００元曾呈現良好支持，且有頗大的機會升
抵１２﹒００元，各位可於１０﹒５０元之下入市買貨。在這個例子中，短期的炒賣範圍為
１０﹒００元至１２﹒００元。以３比１值博率計，買入區下方為１０﹒００元，上方則為
１０﹒００元＋（１２﹒００元　１０﹒００元）╱（３＋１）＝１０﹒５０元；套利區上方為
１２﹒００元，下方則為１２﹒００元　（１２﹒００元　１０﹒００元）╱（３＋１）＝
１１﹒５０元。換而言之，股價升越１０﹒５０元時，我們不追買；升破１１﹒５０元後，我們
可開始沽貨套利。若其後見股價成功升破１２﹒００元，我們可補貨，但須先將炒賣範圍上移，
然後才入市行動。
　　新的炒賣範圍會有新的買入區和套利區，但值博率仍不可低於３比１。買入區的下方其實是
持貨後的止蝕位，套利區的上方則為目標。止蝕位失守與否，應以收市價作準，但具經驗的投資
者多於出現低於止蝕位兩至三個價位的造價時，提早執行止蝕。目標到達後，若買盤仍盛，我們
未必需要即時沽貨套利，應先考慮可否將炒賣範圍上移。若股價能企穩於原定的目標之上，後市
進一步上升的機會將很大。但若出現短暫的假升破，大家應立即沽貨套利。判斷股價往上突破是
否屬於走勢陷阱，的確需要一定的經驗和高度的冷靜。一般而言，股價升越重要阻力位後，主動
買盤和主動沽盤在實力上和積極程度上的差距的變化，可為我們帶來後市的啟示。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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