《運籌帷幄－梁業豪》計算買入區和套利區

《運籌帷幄》假設大家準備買入的股票於１０﹒００元曾呈現良好支持，且有頗大的機會升

抵１２﹒００元，各位可於１０﹒５０元之下入市買貨。在這個例子中，短期的炒賣範圍為

１０﹒００元至１２﹒００元。以３比１值博率計，買入區下方為１０﹒００元，上方則為

１０﹒００元＋（１２﹒００元 １０﹒００元）╱（３＋１）＝１０﹒５０元；套利區上方為

１２﹒００元，下方則為１２﹒００元 （１２﹒００元 １０﹒００元）╱（３＋１）＝

１１﹒５０元。換而言之，股價升越１０﹒５０元時，我們不追買；升破１１﹒５０元後，我們

可開始沽貨套利。若其後見股價成功升破１２﹒００元，我們可補貨，但須先將炒賣範圍上移，

然後才入市行動。

新的炒賣範圍會有新的買入區和套利區，但值博率仍不可低於３比１。買入區的下方其實是

持貨後的止蝕位，套利區的上方則為目標。止蝕位失守與否，應以收市價作準，但具經驗的投資

者多於出現低於止蝕位兩至三個價位的造價時，提早執行止蝕。目標到達後，若買盤仍盛，我們

未必需要即時沽貨套利，應先考慮可否將炒賣範圍上移。若股價能企穩於原定的目標之上，後市

進一步上升的機會將很大。但若出現短暫的假升破，大家應立即沽貨套利。判斷股價往上突破是

否屬於走勢陷阱，的確需要一定的經驗和高度的冷靜。一般而言，股價升越重要阻力位後，主動

買盤和主動沽盤在實力上和積極程度上的差距的變化，可為我們帶來後市的啟示。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

