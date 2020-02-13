《國金與投資－曾廣標》不顧疫情變貪婪有理嗎？

《國金與投資》上周本欄發表時，中港股市才剛開始反彈，之後，股民跟隨美歐由恐懼移向

貪婪，中港股市升幅雖然遠遠及不上又創新高的美股，但總算暫時不見再有恐慌性拋售，更多的

是資金短炒舞上舞落，跟得快好世界，高追貨慘被綁，這是近期玩疫情相關股票的常態。



＊既要防疫也要恢復生產＊



中國內地的疫症個案仍在上升，死亡數字也續增加，然而，市場留意到新增確診和疑似案例

已相對回落，中國最高層指既要造好防疫也要陸續恢復生產，這樣才可以真正打贏。據了解，在

內地有廠房的香港上市公司，正陸續安排復工，部分的步伐快一點，部分還要做足防疫準備。



在廣東，復工期本應可以是本周一，但一些工廠的檢疫工作仍在進行，因此，要拖遲幾日才

可陸續復工。返城的外來工人要先隔離七日才可上崗，而公司要配備足夠的防疫用品和設施，因

此，復工也與企業的準備工夫相關。但一些製造業出口商近年多已在外國設廠，因此，大部分公

司其實在春節後都有貨交給客戶。



＊五大觀察點趨於樂觀＊



外國分析員和基金經理大都根據以下幾點來研判新型冠狀病毒對經濟和股市的影響。



１﹒除了武漢和湖北其他地方之外，中國內地會否另外有大規模的爆發？

２﹒病毒在中國國外及特別是歐美日等先進國家，會否出現大規模感染？

３﹒中國春節假後能否正常復工，不至於對全球供應鏈帶來重大影響？

４﹒疫情對於中國經濟的影響，是中短期還是長期的？

５﹒環球及特別是美歐經濟和企業盈利，會否受到較大影響？



對於上述市場關注的問題，專家們當然有不同的看法，但隨著事態的發展，更多專家和股市

操盤者有樂觀的傾向。在中國當局進行作戰式防控下，案例特別是在湖北以外的案例，增長速度

已在放緩，有專家相信疫情已出現轉好的拐點，或已接近拐點，而當工人陸續返城上班之後，經

濟活動正在陸續恢復，不至於會出現供應鏈斷裂之險。



在歐美，雖然仍有零星案例增加，但由於中外人流往還基本上已暫時截斷，美歐出現社區爆

發的可能性很低，同時，這種病毒的致命率不高，因此，在西方社會並未引起太大恐慌。



＊與中國遊客相關行業難樂觀＊



專家們大多認為，若病毒一如所料在夏季便消亡，今年中國經濟增長將稍為放緩至５％，這

對中國和美歐日等當然都不是好消息，亦會略為拖慢環球經濟增長，但相對來說還是可以接受的

，而在美國大選年，預期特朗普亦會採取穩經濟的政策，中美的正面衝突可望減少，有利於經濟

和企業盈利維持增長，當然，個別與中國關連較大的行業，例如旅遊業、奢侈品零售、航空業、

賭場等等，都會由於中國人減少外遊而受到打擊。



主流看法之外，亦有少數末日式的悲觀看法，認為疫情受控只是表面的假象，毒病經過變種

後將長期留下來為禍人類，既嚴重打擊中國經濟，亦會危及全球。然而，末日式的看法現時看來

既不科學也不符合實情。



＊留意巨型代工企業復工情況＊



從數據來看，現階段我們可以比較樂觀，但在研判股市和經濟時，也要留意一些重要的訊息

，例如，中國復工潮值得關注的是為蘋果公司代工的富士康的情況，這類大廠總共有上百萬工人

，若能逐步復工及不至於爆發集體感染，便可以放心得多了。現時，美股似乎是行先了一步。同

時，就算陸續復工，首季的生產亦會放緩，對於立足全球化的企業，它們的首季盈利將有不利的

影響，而近日股市的升勢，基本漠視了這點。



＊香港陷分裂危機未除！＊



在香港，社區大規模爆發的可能性仍未過去，親友聚餐集體中招事件，糞渠感染事件，都反

映出情況仍然嚴峻，而香港社會嚴重分裂，不能上下一心抗疫，而政府不作為或想作為也受制於

居民不願分擔少少風險的自保心態，均是社會危機所在。留在湖北的兩千多名港人，在爭論聲中

也不知何時才可歸家。因此，若投資於主業在香港的股票，仍難安心。《資深評論員 曾廣標》

