《行內行外－梁崇讓》病毒是天災，謠言是人禍！

《行內行外》新型冠狀病毒Ｃｏｖｉｄ－１９在武漢爆發引起全球關注，由於香港曾於

２００３年經歷沙士肆虐的沉痛教訓，大部分的香港人對今次的武漢肺炎疫情大為緊張，更擔心

類似沙士疫情而歷史重演。內地政府為了減少疫情擴散，立即宣布一般企業推遲復工，部分地區

更因為控制疫情擴散而禁止出入。香港方面，政府宣布停課，並施行局部封關和開始隔離入境者

，由於兩地制度不同，因此在施行防疫的措施上也有異，各項步伐未必一致，而金融證券市場方

面，內地股市於２月３日才恢復開市，並宣布除電腦系統人員外，其他員工可留在家裏辦公，以

減少人流外出而互相感染，而香港作為國際金融中心，原於１月２９日大年初五開市不變是正確

的決定，開市當日大部分從業員都戴上口罩緊守崗位繼續上班，這正好好體驗「一國兩制」的制

度。



＊新冠死亡率相對較低＊



據新浪媒體截至今早８時提供的資料，內地新型冠狀病毒肺炎疫情確診個案５９６５１宗，

疑似個案１６０６７宗，死亡１３６１宗，治癒５８８７宗，重災區自然是病源地武漢，確診數

目３００００多人，佔總數五成以上，死亡數目超過１０００人，比例更佔總數七成以上。無可

否認，新型冠狀病毒的傳播力很強，幸好相對ＳＡＲＳ沙士病毒的９％和中東呼吸綜合症病毒的

３７％，其死亡率相對較低。



與此同時，大家似乎忽略了在武漢新型冠狀病毒肆虐期間，美國流感患者在新的一年流感季

節同樣破紀錄，據早前美國疾控中心顯示，全國醫療設施接收流感患者人數打破過去同期紀錄，

感染者數目超過１９００萬人，造成最少１萬人死亡，逾１８萬人需要住院，為十年來最嚴重的

。據報道美國今年流感季節比以往早至，確診個案由去年１１月中開始急升，而在過去數周更迎

來第二波季節性流感，感染人數暴增，其中成年人受感染風險較高，症狀嚴重或導致死亡，國家

過敏和傳染病研究所早前指，這或是過去十年最嚴重的流感季節之一，美國流感季節通常發生在

冬季至春季時期，預料感染人數會持續上升，有專家表示因感染流感引起的併發症會十分危險，

並表示傳統疫苗可能已失效，人體感染流感後免疫力會下降，此時感染到其他病菌，如肺炎等會

令病情加重，可以致命，而流感病毒每年均會轉變，令人體免疫系統無法適應致病，更估計最終

會有２４００萬人染病，２００００人死亡。



＊美國流感數字更驚人＊



如單從數字上看，美國感染流感的數字更為駭人。此外，筆者最近在手機閱讀一篇意大利裔

美國人談及有關２００９年美國爆發甲型Ｈ１Ｎ１流感（俗稱人類豬流感）的文章，指出當年美

國感染人數約６０００萬人，約１８０００人死亡，當年世衛把這次疫情定位為「國際關注的突

發公共衛生事件」，美國當年並沒有封關，美國疾病控制和預防中心（ＣＤＣ）的報告指出豬流

感全球肆虐至２０１２年，共有２１４個國家和地區受感染，最終統計全球死亡人數接近３０萬

人，其數字更驚人。而目前中國人口約１４億人，美國人口超過３億人，從中美兩國近期流感病

患者的確診者數字和死亡人數來看，大家的應對方法和各國所持的態度應如何解讀？真要留待專

家研究和解說了。



至於香港２００３年沙士期間，染病人數共１７５５人，死亡人數２９９人，死亡率達

１７％，可算非常高，而目前香港確診有５０宗，死亡人數１人，治癒１人，另近期有專家估計

香港將會有１４０萬人染病，１４０００人死亡，這個預測真是信不信由你了！據資料顯示香港

踏入冬季流感高峰期至今，已超過９０人死亡，可是卻被人忽略，為甚麼呢？不過事實這次疫情

，市面再次重現一罩難求，群眾搶購防疫消毒藥品、食米、糧油、廁紙等日用品的情景，眼看市

民天寒地凍連夜排隊購買口罩的情況，心中真是無奈！只怕大眾市民未有染上新冠病毒而染了流

感更屬不智，筆者溫馨提示請大家不要忘記，健康心態也是預防疾病的其中一個最佳方法啊！



＊會計核數受疫情影響＊



回說香港的金融市場，雖然市面出現搶購糧油物品潮，但金融市場在疫情下運作正常，市況

雖有震盪但卻未有出現恐慌性的拋售，因疫情令郵政服務暫停而影響投資者難於在指定時間收到

證券公司寄出的交易單據及月結單，證監會已表明會酌情處理，目前大部分客戶都是從電子郵件

收取證券公司的資訊和單據，而加上手機上網已非常普遍，客戶更可利用手機即時進行證券交易

，自然也可清晰知道自己的戶口資料，因此相信郵遞延礙所受的影響不太。



反而最受影響的應是上市公司的匯報或審核程序而無法準時公布業績，因疫情令會計核數人

員無法北上而導致國內企業公司業績延遲公布，證監會和港交所同時表示會按個別情況逐一審理

，只要上市公司能保持資料的準確性，也可先公布未經審核的資料作為投資者的參考，而公布的

資料自然要上市公司董事局負責，這種特事特辦的做法也非常合理，只是在疫情的影響下，上市

公司的業績有何變化實難估計，投資者入市時還是要審慎從事。



＊謠言和病毒同樣可怕＊



後記：中國大陸武漢肺炎持續爆發，現更已蔓延全球，中港經濟受疫情打擊已是必然的事，

而金融市場最為敏感，人民幣和股市即時下挫，香港作為國際金融中心，股票市場不會因疫情爆

發而停市這是應當的，作為金融從業員或持牌人士都應有其專業操守，也應以客戶的利益為先而

緊守崗位，本工會也曾對有關當局的政策不滿，也曾舉辦遊行示威抗議，但從不會離開崗位去進

行罷工，可惜由於近期香港社會有部分人士的行為皆以政治掛帥，造成社會出現嚴重撕裂，日前

有醫護工會更不惜違反專業操守和日內瓦宣言而進行罷工，此舉實令全球和香港市民反感以及不

滿，雖然罷工最終不獲市民和大部分醫護人員支持而告終，但已嚴重破壞了香港人一直抱有的香

港精神，實感到十分遺憾！試問如法官不判刑、警察不捉賊、消防不救火、醫護不醫人，廉政不

捉貪，香港社會會變成怎樣？那豈不是比起７０年前「有水放水、有水放人、冇水制水、無水拉

人」的５０年代的香港更加恐怖嗎？這真不敢想像了！怪不得有人嘲笑香港人去年已患上「腦炎

」，現時又患了「盲搶炎」，可見謠言和病毒同樣是極為可怕了。



註：由於現時互聯網蓬勃發展，資訊爆棚，只是資訊有真有假，但無論怎樣，從網絡資訊中可感

受到中國全民抗疫的決心，更是「一方有難、八方支援」中國加油！武漢加油！香港加油！醫護

加油！病人加油！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

